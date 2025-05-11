Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dalin rezultatet në 20 qendra votimi të Tiranës, si ndahen votat mes PS dhe PD-ASHM
Transmetuar më 11-05-2025, 22:52

Komisionerët e 20 qendrave të votimit në zonën e Vorës në Tiranë ku u zhvillua votim elektronik, kanë dorëzuar rezultatet e votimit në KZAZ dhe rezulton se socialistët dominojnë.

Nga të dhënat e dorëzuara del se Partia Socialiste ka grumbulluar 1854 vota, raporton noa.al.

Ndërsa Partia Demokratike dhe koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore (ASHM), rezulton se ka marrë 1139 vota. /noa.al

