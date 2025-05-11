Dalin rezultatet në 20 qendra votimi të Tiranës, si ndahen votat mes PS dhe PD-ASHM

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-05-2025, 22:52
Komisionerët e 20 qendrave të votimit në zonën e Vorës në Tiranë ku u zhvillua votim elektronik, kanë dorëzuar rezultatet e votimit në KZAZ dhe rezulton se socialistët dominojnë.
Nga të dhënat e dorëzuara del se Partia Socialiste ka grumbulluar 1854 vota, raporton noa.al.
Ndërsa Partia Demokratike dhe koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore (ASHM), rezulton se ka marrë 1139 vota. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd