Celibashi: Rasti i ‘Petro Ninit’ jashtë kompetencës së KQZ-së! Janë elementë të veprës penale të SPAK-ut ose prokurorive

Tiranë- "Janë elementë të veprës penale ose të SPAK ose prokuritë e rretheve dhe do vendosin ata, është jashtë kompetencës së KQZ, të presim ecurinë se cfarë do të bëjnë organet kompetente. Edhe në vlorë ka përfunduar procesi i votimit.
Nuk ka asnjë qendër votimi. Ka përfunduar procesi në të gjitha qendrat. Në lidhje me natyrën e rasteve që kemi referuar, 2 raste të Tiranës ka të bëjë me presione ndaj komisionerëve, një në Elbasan fotografim i votës, një rast në korcë lejim nga komisionerët për votim të shumëfishtë dhe në rastin e Beratit. Këto raste janë referuar në prokuroritë e rretheve," tha Ilirjan Celibashi.
