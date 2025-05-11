Nuk kanë të ndalur incidentet në ditën e votimeve – Ish-polici që sfidoi “Shqiponjat” fotografoi votën për ministrin – arrestohet pas postimit në rrjet!

Ish-polici fotografoi votën për ministrin e Brendshëm dhe u arrestua
Renato Feri, ish-efektiv i Policisë Rrugore të Tiranës, është arrestuar këtë të dielë pasi ka shkelur rëndë ligjin zgjedhor duke fotografuar votën e tij dhe më pas duke e publikuar në rrjetet sociale.
Në postimin e bërë publikisht, Feri shfaqet teksa voton për ministrin e Brendshëm, Ervin Hoxha.
Ky veprim përbën shkelje të fshehtësisë së votimit dhe është i dënueshëm me ligj.
Arrestimi i tij ka ardhur menjëherë pas identifikimit të postimit dhe konfirmimit të identitetit të autorit.
Renato Feri nuk është një emër i panjohur për strukturat e rendit. Në vitin 2023, ai u përjashtua nga policia pas një incidenti të bujshëm: gjatë një ndalese nga Forcat “Shqiponja”, ai refuzoi t’u bindet urdhrave, shtoi shpejtësinë me motorin e tij dhe ofendoi efektivët. Pas ndjekjes, ai u ndalua në autostradën Tiranë–Elbasan.
