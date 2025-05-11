Zgjedhjet 2025 – Një orë para përfundimit, kanë votuar 40 për qind e 3.7 milionë zgjedhësve

Zgjedhjet 2025 – Rritet pjesëmarrja në votime deri në orën 18:00, 40.91% në rang vendi
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar shifrat më të fundit për pjesëmarrjen në zgjedhjet vendore të 11 majit, deri në orën 18:00.
Sipas të dhënave zyrtare, në 2423 qendra votimi që kanë raportuar deri më tani, pjesëmarrja në rang vendi është regjistruar në nivelin 40.91%.
Krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit 2023, kjo përfaqëson një rritje me rreth 4.6%.
Megjithatë, në raport me zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, pjesëmarrja është më e ulët – atëherë, deri në të njëjtën orë, kishin votuar 45.48% e qytetarëve.
Pritet që përqindja e pjesëmarrjes të rritet më tej deri në mbylljen e qendrave të votimit në orën 19:00. /noa.al
