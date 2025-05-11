Përse në të gjithë vendin u zbuluan kaq shumë njerëz që fotografuan votën në këto zgjedhje?

Vota e shitur, vota e fotografuar – Shqipëria në alarm për blerjen e votës në zgjedhjet e 11 majit
Në disa qytete të vendit, dita e zgjedhjeve është shoqëruar me një fenomen shqetësues që rikthen në vëmendje një nga plagët më të mëdha të demokracisë shqiptare: shit-blerjen e votës.
Nga Librazhdi në Vorë, nga Tiranë në fshatra të thella, janë raportuar me dhjetëra raste ku qytetarë janë kapur në flagrancë duke fotografuar fletën e votimit – një veprim i ndaluar me ligj që nënkupton një marrëveshje të heshtur për para ose favore në këmbim të votës.
Në Librazhd, një 43-vjeçar u arrestua pasi fotografoi fletën në qendrën e votimit të fshatit Spathar.
Në Tiranë, një tjetër qytetar publikoi hapur votën e tij në rrjete sociale, çka çoi në identifikimin dhe arrestimin e tij nga Policia.
Ndërkohë, edhe në Vorë, përfaqësues të partive politike kanë denoncuar raste ku qytetarë janë kanosur për të fotografuar votën si “provë” që më pas do të shpërblehej financiarisht.
Raste të shumta janë zbuluar dhe në Fier, Durrës, Shkodër dhe qytete më të vogla.
Këto raste nuk janë të izoluara. Përkundrazi, ato krijojnë një panoramë të zymtë për integritetin e procesit zgjedhor në vend.
Fotografimi i fletës së votimit është kthyer në monedhën e shkëmbimit për të blerë ndërgjegjen e qytetarëve dhe për të deformuar vullnetin e lirë të tyre.
Në shumë raste, këto veprime kryhen me presion të drejtpërdrejtë ose në marrëveshje me persona të caktuar që operojnë në terren në emër të partive.
Shkelja e fshehtësisë së votës nuk është thjesht një vepër penale, por një kërcënim i drejtpërdrejtë ndaj demokracisë. Dita e sotme tregoi edhe një herë se përveç telasheve të numërimit të votave, vendi ka nevojë për të kuruar plagët që i hap korrupsioni elektoral çdo procesi votimi.
Autoritetet duhet të veprojnë me vendosmëri për të ndëshkuar çdo përpjekje për të blerë votën, ndryshe besimi i qytetarëve në zgjedhje do të vijojë të zbehet. /noa.al
