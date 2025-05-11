Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tiranë: Votuesi fotografon fletën e votimit dhe e poston online – përfundon në pranga!
Transmetuar më 11-05-2025, 18:24

Publikoi votën në rrjete sociale, arrestohet 34-vjeçari për shkelje të fshehtësisë së votimit

Tiranë – Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin Nr. 2 të Tiranës arrestuan në flagrancë shtetasin R. F., 34 vjeç, pasi fotografoi fletën e votimit dhe e publikoi në rrjetet sociale.

Ngjarja u bë publike fillimisht përmes një postimi në një portal, çka çoi në nisjen e hetimeve, identifikimin dhe arrestimin e autorit.

Ai akuzohet për veprën penale “Shkelja e fshehtësisë së votimit”, raporton noa.al.

Materialet iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale. /noa.al

