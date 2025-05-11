Dukuria nuk ndalet dhe në Librazhd: Votuesi kapet duke fotografuar fletën e votimit, arrestohet në vend!

Librazhd – Arrestohet në flagrancë për shkelje të fshehtësisë së votimit
Strukturat e Posaçme për Hetimin e Krimeve Zgjedhore në Librazhd, nën drejtimin e Prokurorisë së Elbasanit, arrestuan në flagrancë shtetasin M. F., 43 vjeç, për veprën penale “Shkelja e fshehtësisë së votimit”.
Ngjarja ndodhi në qendrën e votimit nr. 2742, në fshatin Spathar, ku dyshohet se M. F. fotografoi fletën e votimit gjatë procesit.
Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua aparati celular që u përdor për fotografimin.
Materialet i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale. /noa.al
