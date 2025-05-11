Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Makina del nga rruga dhe përfundon në një parcelë. Dy të plagosur në aksin Korçë-Pogradec
Transmetuar më 11-05-2025, 18:11

KORÇË- Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur ditën e sotme në rrugën Korçë-Pogradec.

Mësohet se makina ka dalë nga rruga dhe ka ‘fluturuar’ disa kilometra larg rrugës duke përfunduar në një parcelë.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur në afërsi të fshatit Pirg për arsye ende të panjohura.

Nga aksidenti kanë mbetur të plagosur shoferi dhe një pasagjere 16-vjeçare.

