Makina del nga rruga dhe përfundon në një parcelë. Dy të plagosur në aksin Korçë-Pogradec

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-05-2025, 18:11
KORÇË- Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur ditën e sotme në rrugën Korçë-Pogradec.
Mësohet se makina ka dalë nga rruga dhe ka ‘fluturuar’ disa kilometra larg rrugës duke përfunduar në një parcelë.
Ngjarja e rëndë ka ndodhur në afërsi të fshatit Pirg për arsye ende të panjohura.
Nga aksidenti kanë mbetur të plagosur shoferi dhe një pasagjere 16-vjeçare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd