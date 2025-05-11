Edhe dy të arrestuar për fotografim të votës

Dy persona të tjerë janë arrestuar për fotografimin e votës, njëri në Këlcyrë dhe një tjetër në Librazhd.
30-vjeçari në Këlcyrë është arrestuar në flagrancë nga policia, menjëherë pasi ka dalë nga qendra e votimit ku kishte fotografuar fletën, si dhe i është sekuestruar celulari.
Ndërsa në Librazhd, është arrestuar një 43-vjeçar po për fotografimin e votës, pasi rasti i tij u bë publik edhe në media.
“Strukturat e Posaçme për Hetimin e Krimeve Zgjedhore Librazhd, në drejtimin e Prokurorisë së Elbasanit, arrestuan në flagrancë shtetasin M. F., 43 vjeç, për veprën penale “Shkelja e fshehtësisë së votimit”. Shtetasi M. F., në qendrën e votimit nr 2742, në fshatin Spathar, gjatë procesit të votimit, dyshohet se ka fotografuar fletën e votimit. Sekuestrohet aparati celular i përdorur në këtë rast”, njofton policia.
