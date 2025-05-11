Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zgjedhjet parlamentare/ Pjesëmarrja në rang vendi deri në orën 16:00 arrin në 35.88%
Transmetuar më 11-05-2025, 16:35

TIRANË- Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve ka publikuar të dhënat e pjesëmarrjes në votime nga qytetarët ditën e sotme. Sipas përditësimit të KQZ-së, deri në orën 16:00, pjesëmarrja në rang vendi ka arritur në 35.88%.

Qendrat e votimit u hapën zyrtarisht në orën 07:00 të mëngjesit dhe do të qëndrojnë të hapura deri në orën 19:00. Në këto zgjedhje kanë të drejtë vote gjithsej 3,713,761 shtetas shqiptarë, mes të cilëve 114 mijë janë votues për herë të parë.

