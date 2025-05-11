Të dhënat po ngarkohen...
‘Ik se e fshi vetë, ik’! Qytetari kapet duke fotografuar votën në Librazhd. Ngujohet në tualetin e QV-së
Transmetuar më 11-05-2025, 16:19
Një tjetër qytetar është kapur duke fotografuar votën me celularin e tij.
Ngjarja ka ndodhur në një qendër votimi në Librazhd. Ai ka tentuar më pas ta fshijë fotografinë, pasi është konfrontuar nga komisionerët.
Për disa minuta, procesi i votimit është pezulluar për shkak të këtij incidenti dhe pas qetësimit të situatës ka rinisur normalisht.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd