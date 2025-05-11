Ja sa votues kanë marrë pjesë në votime deri në orën 14.00? KQZ-ja publikon shifrat

TIRANË- Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve ka publikuar të dhënat e pjesëmarrjes në votime nga qytetarët ditën e sotme. Sipas përditësimit të KQZ-së, deri në orën 14:00, pjesëmarrja në rang vendi ka arritur në 29.53%.
Ky raportim për pjesëmarrjen është bërë vetëm nga 2266 prej 5225 qendrave të votimit në total ku deri më tani kanë votuar 449792 nga 1523080 zgjedhës në listën e QV-ve të raportuara.
Qendrat e votimit u hapën zyrtarisht në orën 07:00 të mëngjesit dhe do të qëndrojnë të hapura deri në orën 19:00. Në këto zgjedhje kanë të drejtë vote gjithsej 3,713,761 shtetas shqiptarë, mes të cilëve 114 mijë janë votues për herë të parë.
