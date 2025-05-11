Rama: Ju flas nga Komanda e Përgjithshme e Partisë Socialiste. Votoni!

Kryeministri Edi Rama ka bërë një tjetër thirrje publike për pjesëmarrje në votime, këtë herë përmes një videomesazhi nga “Komanda e Përgjithshme” e Partisë Socialiste, ku po ndiqet në kohë reale ecuria e procesit zgjedhor.
“Jemi live nga Komanda e Përgjithshme ku mblidhen të dhënat e ecurisë së procesit,” – shprehet Rama në mesazhin e tij, ndërsa fton qytetarët që ende nuk kanë votuar, të shkojnë pranë kutive të votimit dhe të shprehin vullnetin e tyre politik.
“Të votosh është një detyrë qytetare, shoqërore dhe patriotike. Votoni me qetësi, me pak durim dhe sipas bindjeve tuaja,” u shpreh ai, duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes masive në zgjedhje.
Mesazhi i Ramës vjen në një moment ku palët politike po monitorojnë me kujdes ritmet e pjesëmarrjes në zgjedhje dhe vijimin e procesit në të gjithë vendin. /noa.al
