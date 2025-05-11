Komisionerët e PD-së në Memaliaj kapin në flagrancë patronazhistin duke orientuar votuesit

Memaliaj- Komisionerët e Partis Demokratike pretendojn se kanë kapur në flagrancë në një qendër votimi, patronazhistin Ilir Ruka, punonjës të ISHSH Gjirokastër. Sipas raportimeve të tyre, Ruka ishte duke orientuar deri në kutinë e votimit 10 persona për të votuar për Partinë Socialiste dhe ky veprim është një shkelje flagrante e ligjit dhe mund të ndikojë negativisht në integritetin e procesit zgjedhor.
Komisionerët e PD-së kanë kërkuar ndërhyrjen e autoriteteve për të hetuar këtë ngjarje dhe për të siguruar një proces të ndershëm dhe të drejtë zgjedhor.
!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src="https://rumble.com/embedJS/u4"+(arguments[1].video?’.’+arguments[1].video:")+"/?url="+encodeURIComponent(location.href)+"&args="+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, "script", "Rumble");
Rumble("play", {"video":"v6r1lmn","div":"rumble_v6r1lmn"});
