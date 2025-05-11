Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Komisionerët e PD-së në Memaliaj kapin në flagrancë patronazhistin duke orientuar votuesit
Transmetuar më 11-05-2025, 14:38

Memaliaj- Komisionerët e Partis Demokratike pretendojn se kanë kapur në flagrancë në një qendër votimi, patronazhistin Ilir Ruka, punonjës të ISHSH Gjirokastër. Sipas raportimeve të tyre, Ruka ishte duke orientuar deri në kutinë e votimit 10 persona për të votuar për Partinë Socialiste dhe ky veprim është një shkelje flagrante e ligjit dhe mund të ndikojë negativisht në integritetin e procesit zgjedhor.

Komisionerët e PD-së kanë kërkuar ndërhyrjen e autoriteteve për të hetuar këtë ngjarje dhe për të siguruar një proces të ndershëm dhe të drejtë zgjedhor.

