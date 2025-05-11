U përplas nga shoferi i dehur me shpejtësi ‘skëterrë’, ndërron jetë polici në Peshkopi

Efektivi Veli Gjura ka ndërruar jetë në Spitalin e Traumës, ku ishte shtruar pas një aksidenti të rëndë.
Ai u përplas nga një makinë disa ditë më parë, ndërsa po ecte në trotuar. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, plagët e marra rezultuan fatale.
Ngjarja tragjike u shënua ditë më parë, rreth orës 18:30, në kryqëzimin Velia të qytetit të Peshkopisë. Sipas informacionit zyrtar nga policia, një 27-vjeçar me inicialet A.Sh., i cili po drejtonte një mjet tip “Golf”, dyshohet se ka humbur kontrollin e automjetit, ka dalë nga rruga dhe ka përplasur fillimisht një punonjës policie, e më pas është ndalur mbi një dyqan.
Efektivi i policisë, Veli Gjura, u plagos rëndë në vendngjarje dhe u dërgua me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë.
Megjithë përpjekjet e stafit mjekësor, ai nuk mundi t’i mbijetojë plagëve të marra. Nga hetimet paraprake rezulton se drejtuesi i automjetit ndodhej nën efektin e alkoolit në momentin e aksidentit. Ai është arrestuar dhe ndodhet në ambientet e komisariatit, ku po kryhen procedurat ligjore.
