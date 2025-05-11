Pogradec, përplasje pas konfliktit në qendrën e votimit: Dhunohen familjarët e një komisioneri

Një ngjarje e rëndë është shënuar rreth orës 13:00 në qytetin e Pogradecit, pas një konflikti të ndodhur në qendrën e votimit nr. 3901.
Një mbështetës i PD Luan Tollozhina akuzohet se goditi me grusht komisionerin e PS Entin Gegën në qendrën e votimit pasi vajza e tij kryetarja e komisionit u përfshi në një debat me të.
Sipas informacionit paraprak, shtetasit R. T., E. M. dhe D. M., nipër të shtetasit të arrestuar L. T., kanë shkuar në banesën e komisionerit E. G., 52 vjeç, dhe kanë ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes dhe djalit të tij.
Si pasojë e sulmit, djali i komisionerit është dërguar në spital, ku po merr trajtim mjekësor dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa bashkëshortja ndodhet në ambientet e Komisariatit për të dhënë kallëzimin e saj për ngjarjen.
Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave, ndërsa po punon për kapjen dhe shoqërimin e autorëve të dyshuar. /noa.al
