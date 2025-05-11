Dh’unoi anëtarin e komisionit të PS-së në një qendër votimi/ Arrestohet 63-vjeçari në Pogradec

POGRADEC- Një 63-vjeçar ka rënë në prangat e policisë këtë mesditë pasi akuzohet se ka dhunuar dhe kanosur një anëtar të komisionit në një qendër votimi ne Pogradec. Mësohet se i arrestuari me inicialet L.T ka hyrë në qendrën e votimit nr. 3901 në këtë qytet dhe ka goditur një 52-vjeçar që ishte më detyrë anëtar komisioni i forcës poltitike Partia Socialiste e Shqipërisë.
Mbi të arrestuarin rëndojnë veprat penale ‘kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve ne zgjedhje’ dhe ‘goditjet për shkak të detyrës’.
Njoftimi i policisë:
Pogradec/ Në vijim të informacionit paraprak të dhënë më parë, Strukturat e Posaçme për Hetimin e Krimeve Zgjedhore në DVP Korçë, në drejtimin e Prokurorisë së Korçë, arrestuan në flagrancë për veprën penale "Kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve ne zgjedhje" dhe "Goditjet për shkak të detyrës", parashikuar nga neni 329/2 dhe 237 K penal, ndaj shtetasin L. T, 63 vjeç, banues në Pogradec.
Arrestimi i tij u bë, pasi më datën 11.05.2025, rreth orës 10.30, ky shtetas ka hyre në QV Nr.3901 në Pogradec, dhe ka goditur duke i shkaktuar dëmtime fizike, shtetasin E.G 52 vjeç (me detyrë anëtar komisioni i forcës politike Partia Socialiste e Shqipërisë) në këtë qendër votimi.
Ky shtetas e ka goditur për shkak se kryetarja e komisionit të kësaj qendre votimi, (e bija e shtetasit L.T) ka pasur një debat me anëtarin e komisionit shtetasin E. G., në lidhje me votimin e personave me aftësi ndryshe, të moshuar etj, që të votojnë ose jo me shoqërues. Materiale i kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë për veprime të mëtejshme.
