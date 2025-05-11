Fletët e votimit në Zapod të Kukësit shpërndahen me mushka

KUKËS- Në zonën malore të Zapodit në Bashkinë Kukës, fletët e votimit janë transportuar drejt qendrave të votimit me mushka. Në foto shihet se një mushkë e ngarkuar me materiale zgjedhore, në një terren të vështirë malor duke dërguar materialet zgjedhore në shkollën 9-vjeçare të fshatit Bele.
Sot më 11 maj 2025 qytetarët shqiptarë do t’u drejtohen kutive të votimit për të përcaktuar përfaqësuesit e tyre në parlamentin e ri. Janë 3.7 milionë shqiptarë, të cilët do të zgjedhin 140 të zgjedhurit e parlamentit. Procesi i votimit nisi në orën 07:00 dhe pritet të përfundojë në orën 19:00.
Në këto zgjedhje parlamentare diaspora voton për herë të parë është vota e diasporës, teksa ishin regjistruar 245.935 emigrantë shqiptarë. Në garë për të siguruar shumicën e 140 ulëseve në Kuvendin e ri, janë 11 subjekte apo koalicione politike, kandidatët e të cilëve janë vendosur në lista të hapura dhe të mbyllura.
