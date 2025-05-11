Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tiranë, e fotografoi votën dhe u largua: Arrestohet 56-vjeçarja në shkollën “Ali Demi”!
Transmetuar më 11-05-2025, 12:54

Tiranë: Fotografoi fletën e votimit dhe u largua, arrestohet 56-vjeçarja në “Ali Demi”

Një rast i shkeljes së fshehtësisë së votimit është regjistruar këtë të diel në një nga qendrat e votimit në Tiranë, raporton noa.al.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 1 arrestuan në flagrancë shtetasen A. H., 56 vjeçe, banuese në Tiranë, pasi dyshohet se fotografoi fletën e votimit në shkollën “Ali Demi” dhe më pas u largua nga vendngjarja.

Sipas njoftimit zyrtar, policia mori informacion mbi incidentin dhe organizoi menjëherë veprimet për identifikimin dhe lokalizimin e autores. Brenda një kohe të shkurtër, ajo u shoqërua dhe më pas u vu në pranga.

Ndaj saj rëndon akuza për veprën penale “Shkelja e fshehtësisë së votimit”, një shkelje e rëndë e ligjit zgjedhor që parashikon masa ndëshkuese për çdo veprim që cenon votën e lirë dhe të fshehtë.

Materialet në lidhje me këtë rast i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Policia apelon qytetarët të respektojnë rregullat e votimit dhe të mos kryejnë veprime të ndaluara nga ligji. /noa.al

Foto NOA/LSA: nga votimet sot në Tiranë

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

