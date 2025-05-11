Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Nuk ndalet fotografimi i votës, 2 persona kapen nga policia në Tiranë
Transmetuar më 11-05-2025, 12:56

Tiranë: Dy persona në pranga për fotografim të votës, Policia paralajmëron ndëshkime të rrepta

Policia e Tiranës ka shoqëruar dy shtetas të dyshuar për shkelje të fshehtësisë së votimit, pas dy rasteve të ndodhura në qendrat e votimit në juridiksionin e Komisariateve Nr. 3 dhe Nr. 4.

Sipas njoftimit zyrtar, dy personat dyshohet se kanë fotografuar fletën e votimit, një veprim i ndaluar rreptësisht nga ligji zgjedhor.

Aktualisht, ndaj tyre po kryhen veprimet hetimore dhe procedurale nën drejtimin e Prokurorisë, ndërsa autoritetet nuk kanë bërë publik identitetin e të dyshuarve.

Policia e Tiranës ka lëshuar një apel pak çaste më parë për respektimin e rregullave të votimit, duke paralajmëruar se çdo veprim që cenon fshehtësinë dhe integritetin e votës do të ndëshkohet me rigorozitet të plotë. /noa.al

Foto NOA/LSA: Nga votimet sot në Tiranë

