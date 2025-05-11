Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Elbasan, voton dhe fotografon fletën: Arrestohet gruaja 56-vjeçare në mes të qendrës së votimit!
Transmetuar më 11-05-2025, 12:48

Elbasan: Arrestohet 56-vjeçarja për shkelje të fshehtësisë së votimit

Strukturat e Posaçme për Hetimin e Krimeve Zgjedhore në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, nën drejtimin e Prokurorisë së Elbasanit, kanë arrestuar në flagrancë shtetasen M. C., 56 vjeçe, banuese në Elbasan.

Sipas njoftimit zyrtar, ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, në qendrën e votimit nr. 2321, në lagjen “5 Maj”, ku dyshohet se shtetasja ka fotografuar fletën e votimit, duke shkelur fshehtësinë e votës, një nga parimet themelore të procesit zgjedhor.

Ndaj saj rëndon akuza për veprën penale “Shkelja e fshehtësisë së votimit”, ndërkohë që materialet janë referuar në Prokurori për vijimin e hetimeve.

Policia dhe institucionet zgjedhore vijojnë të monitorojnë nga afër procesin për të garantuar mbarëvajtjen e tij dhe respektimin e ligjit. /noa.al

