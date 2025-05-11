Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Një grua po lufton për jetën pasi u përplas në rrugë në mes të Vlorës
Transmetuar më 11-05-2025, 12:25

Aksident në Vlorë, 74-vjeçarja në gjendje të rëndë – arrestohet drejtuesi i mjetit

Vlorë – Një aksident i rëndë rrugor është shënuar dje më 10 maj 2025 në rrugën “Gjergj Araniti” në Vlorë, ku një 74-vjeçare mbeti e plagosur rëndë.

Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë bën me dije se u arrestua në flagrancë shtetasi B. B., 41 vjeç, banues në lagjen “1 Maj”, Vlorë.

Sipas Policisë, ai po drejtonte një automjet tip “Ford” kur aksidentoi shtetasen Sh. H., 74 vjeçe, e cila u transportua menjëherë në Spitalin e Traumës në Tiranë dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.

Materialet në lidhje me rastin janë referuar në Prokurori për veprime të mëtejshme, ndërkohë që hetimet vazhdojnë për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

