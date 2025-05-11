Çudira shqiptare në Lushnjë: Dollapi i vjetër i rrobave kthehet në dhomë votimi

Një ngjarje e pazakontë është regjistruar këtë të diel në fshatin Zhamë të Lushnjës, ku një dollap i vjetër është përdorur si dhomë e fshehtë votimi.
Kjo ka ndodhur në ambientet e qendrës shëndetësore të fshatit, ku për shkak të mungesës së infrastrukturës, autoritetet lokale kanë improvizuar një zgjidhje të pazakontë: një dollap i madh druri, i zbrazur nga rrobat, është përshtatur për të garantuar fshehtësinë e votës.
Qytetarët e fshatit kanë hyrë një nga një në këtë hapësirë të improvizuar, duke ushtruar të drejtën e tyre për të votuar.
Pamjet nga vendngjarja kanë nxitur reagime dhe humor në rrjetet sociale, ndërsa rasti ngre pyetje për standardet dhe kushtet e procesit zgjedhor në zonat rurale.
Ndërkohë, autoritetet zgjedhore nuk kanë dhënë ende një reagim zyrtar lidhur me këtë rast.
