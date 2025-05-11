Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Çudira shqiptare në Lushnjë: Dollapi i vjetër i rrobave kthehet në dhomë votimi
Transmetuar më 11-05-2025, 12:37

Një ngjarje e pazakontë është regjistruar këtë të diel në fshatin Zhamë të Lushnjës, ku një dollap i vjetër është përdorur si dhomë e fshehtë votimi.

Kjo ka ndodhur në ambientet e qendrës shëndetësore të fshatit, ku për shkak të mungesës së infrastrukturës, autoritetet lokale kanë improvizuar një zgjidhje të pazakontë: një dollap i madh druri, i zbrazur nga rrobat, është përshtatur për të garantuar fshehtësinë e votës.

Qytetarët e fshatit kanë hyrë një nga një në këtë hapësirë të improvizuar, duke ushtruar të drejtën e tyre për të votuar.

Pamjet nga vendngjarja kanë nxitur reagime dhe humor në rrjetet sociale, ndërsa rasti ngre pyetje për standardet dhe kushtet e procesit zgjedhor në zonat rurale.

Ndërkohë, autoritetet zgjedhore nuk kanë dhënë ende një reagim zyrtar lidhur me këtë rast.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...