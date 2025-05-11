Putin: Gati për bisedime pa kushte me Ukrainën më 15 maj në Stamboll. Zelenski refuzon

Putini propozon bisedime për paqe në Stamboll, Zelensky kërkon armëpushim të menjëhershëm
Moskë – Presidenti rus Vladimir Putin ofroi të dielën rifillimin e negociatave direkte me Ukrainën, “pa kushte” dhe me synimin për një “paqë afatgjatë”, duke propozuar si datë 15 majin dhe si vendtakim qytetin e Stambollit.
Deklarata e tij erdhi pak orë pasi liderët e Ukrainës, Francës, Gjermanisë, Polonisë dhe Britanisë së Madhe bënë thirrje për një armëpushim 30-ditor pa kushte, për t’i dhënë fund luftës trevjeçare midis dy vendeve.
Putin deklaroi se Moska është e gatshme të ulet në tryezë me autoritetet ukrainase në një takim që mund të organizohet të enjten në Turqi.
Ai i hodhi poshtë paralajmërimet dhe “ultimatumet” e vendeve perëndimore, duke theksuar se nuk do të pranojë asnjë retorikë “antiruse”. Kreu i Kremlinit shtoi se do të flasë me presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan, për të mundësuar negociatat.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky reagoi në rrjetin social “X”, ku e cilësoi propozimin e Putinit si një “shenjë pozitive” që Rusia po mendon për përfundimin e luftës. Megjithatë, ai theksoi se hapi i parë për çdo paqe reale është një armëpushim i menjëhershëm, i plotë dhe i besueshëm. Zelensky kërkoi që Rusia të konfirmojë zyrtarisht nisjen e armëpushimit duke filluar nga dita e nesërme, 12 maj.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump u shpreh pozitiv për zhvillimet, duke paralajmëruar se nëse Rusia nuk e pranon planin perëndimor për armëpushim, SHBA do të vendosë “sanksione masive” ndaj Kremlinit.
Në platformën e tij “Truth Social”, Trump shkroi: “Një ditë potencialisht e mirë për Rusinë dhe Ukrainën! Mendoni për qindra mijëra jetët që do të shpëtohen nëse kësaj kasaphane i vjen fundi. Unë do të vazhdoj të punoj me të dyja palët për ta bërë këtë të mundur.”
Zhvillimet e fundit japin sinjale për një dritë shprese, por realizimi i një armëpushimi mbetet kyç për të avancuar drejt një zgjidhjeje paqësore dhe të qëndrueshme. /noa.al
