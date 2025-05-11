Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Pjesëmarrja në zgjedhje deri në orën 11: Rritje krahasuar me zgjedhjet lokale të 2023
Transmetuar më 11-05-2025, 11:40

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar të dhënat paraprake për pjesëmarrjen në votimet e 11 majit deri në orën 11:00.

Sipas KQZ-së, në 2559 qendra votimi që kanë raportuar deri tani, pjesëmarrja rezulton të jetë 16.76%.

Në krahasim me zgjedhjet lokale të zhvilluara dy vite më parë, kjo përfaqëson një rritje prej rreth 2%, një sinjal inkurajues për angazhimin qytetar në këtë proces.

Megjithatë, pjesëmarrja mbetet më e ulët në krahasim me zgjedhjet e përgjithshme të mbajtura para katër vitesh, kur në të njëjtën orë ishte 20.81%. /noa.al

