Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Voton kreu i SPAK Altin Dumani dhe bashkëshortja e tij (VIDEO)
Transmetuar më 11-05-2025, 10:11

Kreu i Stukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Altin Dumani është paraqitur paraditen e sotme për të votuar pranë shkollës “At Zef Pllumi” në njësinë nr.5 në Tiranë.

I pyetur nga gazetarët mbi një prononcim për mediat lidhur me strategjinë e goditjes së krimeve zgjedhore, Dumani është përgjigjur shkurtimisht: Do të kemi komunikim pas zgjedhjeve.

Prokurori Dumani u paraqit në qendrën e votimit së bashku me bashkëshorten e tij të shoqëruar nga forca të shumta sigurie.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...