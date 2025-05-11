Sa është pjesëmarrja në votime në rang vendi deri në orën 08:00

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-05-2025, 09:49
Sot, më 11 maj, Shqipëria i drejtohet kutive të votimit për të zgjedhur Parlamentin e ri.
Mbi 3.7 milionë qytetarë kanë të drejtë vote.
Sipas të dhënave të fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pjesëmarrja në votime deri tani në rang vendi ka arritur në 1.93%.
