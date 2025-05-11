Kreu i KQZ Ilirian Celibashi: ‘Kandidatë për deputetë kanë kërkuar të futen në qendra votimi: Respektoni ndalimin ligjor!’

TIRANA- Kreu i KQZ-së Ilirjan Celibashi u ka bërë thirrje kandidatëve për deputetë dhe përfaqësuesve të subjekteve politke të respektojnë me rigorizitet këtë ndalim ligjor. Celibashi thotë se KQZ ka marrë raportime nga terreni që kandidatë për deputet kanë kërkuar të futen në qendrat e votimit. Ai shton se është qartësisht e ndaluar nga Kodi Zgjedhor prania e kandidatëve në Qendrat e Votimit.
"KQZ ka marrë raportime nga terreni që kandidatë për deputet kanë kërkuar të futen në qendrat e votimit. Bëjmë me dije se është qartësisht e ndaluar nga Kodi Zgjedhor prania e kandidatëve në Qendrat e Votimit. Kandidatët duhet të respektojnë me rigorizitet këtë ndalim ligjor. Ata dhe përfaqësuesit e tjerë politik, duhet të jenë të parët që duhet të kontribuojnë për integritetin e procesit zgjedhor", thotë Celibashi.
