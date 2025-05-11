Votuesja në Elbasan fotografon votën, bllokohet nga komisionerët

ELBASAN- Që me nisjen e procesit të votimit nuk kanë incidentet e para teksa është regjistruar dhe një rast me forografimi vote në në Elbasan. Bëhet me dije se një votuese, me shpresën se ishte herët dhe nuk do ta vinte re njeri, ka hedhur votën dhe më pas ka nxjerrë celularin nga xhepi për ta fotografuar. Gjithashtu mësohet se qytetarja është bllokuar menjëherë nga komisionerët të cilët kanë lajmëruar dhe policinë.
Sot më 11 maj 2025 qytetarët shqiptarë do t’u drejtohen kutive të votimit për të përcaktuar përfaqësuesit e tyre në parlamentin e ri. Janë 3.7 milionë shqiptarë, të cilët do të zgjedhin 140 të zgjedhurit e parlamentit. Procesi i votimit nisi në orën 07:00 dhe pritet të përfundojë në orën 19:00.
Në këto zgjedhje parlamentare diaspora voton për herë të parë është vota e diasporës, teksa ishin regjistruar 245.935 emigrantë shqiptarë. Në garë për të siguruar shumicën e 140 ulëseve në Kuvendin e ri, janë 11 subjekte apo koalicione politike, kandidatët e të cilëve janë vendosur në lista të hapura dhe të mbyllura.
