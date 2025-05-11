3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes – Java 12 deri 18 maj 2025

Nën ndikimin e Hënës së Plotë dhe takimit Diell-Uran, jeta merr kthesa të papritura. Cilat shenja janë të bekuara me fat këtë javë dhe cilat duhet të ecin me kujdes?
Kjo javë është një përzierje e fuqishme emocionesh të thella dhe ngjarjesh të papritura që vijnë si rrufe nga qielli i kthjellët.
Hëna e plotë në fillim të javës i ndriçon sferat më të ndjeshme të jetës, ndërsa bashkimi i Diellit me Uranin në fundjavë sjell çudira, surpriza dhe vendime që ndryshojnë drejtimin e shumë shenjave.
Ja cilat janë 3 shenjat që kanë përkrahjen më të fortë nga yjet – dhe cilat duhet të jenë më të kujdesshme:
Shenjat më me fat këtë javë
1. Demi
Me Hënën e Plotë që ndikon në marrëdhëniet e ngushta dhe Diellin që takon Uranin pikërisht në shenjën tënde, kjo është një javë e fuqishme rilindjeje. Je gati të marrësh një vendim të madh – qoftë në dashuri, në jetën personale apo në drejtimin profesional. Shpirti yt po kërkon liri dhe yjet po ta hapin rrugën. E ardhmja nis tani.
2. Dashi
Partneritete të reja, aleanca të fuqishme dhe një rritje e ndjeshme financiare janë në horizont. Ndikimi i Uranit dhe Diellit në sferën e të ardhurave mund të sjellë një surprizë të këndshme – nga një ide gjeniale te një ofertë që të përmbush më në fund. Vlera jote po njihet dhe po shpërblehet.
3. Peshqit
Qielli të fton të zgjerosh mendjen, të komunikosh dhe të ndjekësh pasionet intelektuale. Mund të përjetosh një çlirim të brendshëm përmes një ideje të re, një udhëtimi, apo një vendimi të guximshëm që hap horizonte të reja. Kjo javë është si një fllad i freskët mbi shpirtin tënd – ndriçon dhe qetëson.
—
Shenjat që duhet të kenë kujdes këtë javë
1. Shigjetari
Hëna e Plotë ndriçon plagë të vjetra që ke shtyrë t’i përballosh. Mund të ndjesh nevojën për izolim apo për të mbyllur një kapitull emocional. Mos i nënvlerëso këto sinjale: ato të përgatisin për diçka të madhe në qershor. Kujdes me lodhjen dhe kushto kohë për reflektim dhe përkujdesje për veten.
2. Ujori
Kontrasti mes zhvillimeve të mëdha në karrierë dhe sfidave në shtëpi mund të të lodhë emocionalisht. Mund të ndjesh presion për të bërë zgjedhje të shpejta, sidomos për çështje që lidhen me vendbanimin apo marrëdhëniet familjare. Këshilla: mos e shtyp zemrën për hir të logjikës.
3. Peshorja
Megjithëse java sjell ide premtuese në fushën financiare, Hëna e Plotë mund të të ekspozojë ndaj pasigurive ekonomike apo vendimeve që nuk janë ende të qarta. Ji i kujdesshëm me shpenzimet dhe mos u lër të tjerëve kontrollin mbi të ardhurat e tua. Më mirë të marrësh kohë sesa të veprosh me ngut. /noa.al
