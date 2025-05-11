Pasaportat më të paprekshme

Imagjinoni të mbani një pasaportë që ju jep akses në pothuajse çdo cep të planetit. Shijoni privilegje tatimore, cilësi jete, sigurime shoqërore ose thjesht ndjenjën e “përkatësisë” në një shtet me prestigj global.
Imagjinoni të mbani një pasaportë që ju ofron akses pothuajse kudo në botë. Privilegje tatimore, cilësi e lartë jete, sigurime shoqërore dhe ndjesia e “përkatësisë” në një shtet me reputacion global – për shumë njerëz, kjo nuk është thjesht një ëndërr, por një objektiv konkret. Nëpërmjet investimeve, martesës apo aftësive të veçanta, gjithnjë e më shumë individë po përpiqen të fitojnë një shtetësi të re.
Megjithatë, ndërsa vende si Japonia, Singapori apo Emiratet e Bashkuara Arabe renditen shpesh në krye të listës së “pasaportave më të fuqishme”, ato nuk janë edhe aq mikpritëse për të huajt që duan të bëhen qytetarë. Nëse nuk jeni të martuar me një shtetas vendas, nuk keni jetuar aty për shumë vite, apo nuk jeni ndonjë shkencëtar i njohur ndërkombëtarisht, atëherë rruga drejt pasaportës është thuajse e pamundur.
1. Zvicra
Zvicra është e njohur për standardet e saj të larta në procesin e natyralizimit. Për të aplikuar për shtetësi, duhet të keni jetuar në vend për të paktën 10 vjet, të flisni rrjedhshëm një nga gjuhët zyrtare, dhe të kaloni teste njohurish, intervista me autoritetet lokale dhe – veçanërisht – të merrni miratimin nga komuniteti ku jetoni. Po, banorët lokalë kanë të drejtë të vendosin nëse ju e meritoni të bëheni qytetar zviceran.
2. Austria
Austria e ngre edhe më shumë nivelin. Aplikantët duhet të kenë qëndruar për të paktën 10 vjet në mënyrë të vazhdueshme, të zotërojnë shkëlqyeshëm gjuhën gjermane, të jenë plotësisht të integruar në kulturën vendase dhe – çka është detyrim – të heqin dorë nga shtetësia e mëparshme. Përjashtimet janë jashtëzakonisht të rralla dhe u rezervohen vetëm individëve me arritje të jashtëzakonshme në shkencë, art apo sport.
3. Japonia
Në Japoni, procesi i marrjes së shtetësisë është aq i ndërlikuar sa që dekurajon shumicën e aplikantëve. Për të pasur një shans, duhet të keni jetuar atje për të paktën pesë vjet, të keni të ardhura të qëndrueshme, të hiqni dorë nga çdo shtetësi tjetër dhe të përshtateni në mënyrë të dukshme me shoqërinë dhe kulturën japoneze.
Edhe nëse qëndroni 10 vjet rresht në Arabinë Saudite, kjo nuk ju garanton shtetësinë. Ajo jepet vetëm në raste të veçanta, zakonisht për individë me profesione strategjike si mjekë, inxhinierë apo ekspertë teknologjie – dhe shpesh, vetëm me ftesë nga autoritetet saudite. Ky është një sistem ku edhe përkushtimi afatgjatë nuk është garanci për pranimin si qytetar.
5. Emiratet e Bashkuara Arabe
Mund të konsiderohet si një nga vendet më të vështira për të marrë shtetësinë. Edhe pas 30 vjetësh qëndrimi, mund të mos ju jepet pasaportë. Ajo u ofrohet zakonisht shkencëtarëve, mjekëve, investitorëve apo individëve me aftësi të jashtëzakonshme, që mund të sjellin “vlerë të veçantë” për vendin. Edhe kur ju jepet shtetësia, të drejtat e plota që gëzojnë qytetarët vendas zakonisht nuk përfshihen.
Ndërsa shumë shtete ofrojnë shtetësi përmes programeve të investimit apo natyralizimit, ka edhe vende që i qëndrojnë besnike një filozofie ekskluzive dhe përzgjedhëse. Në këto pesë shtete, të bëhesh qytetar është privilegj i rezervuar vetëm për pak të zgjedhur.
