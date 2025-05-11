Meksika padit Google për ndryshimin e emrit në ‘Gjirin e Amerikës’

Meksika po padit Google për injorimin e kërkesave të përsëritura për të mos e quajtur Gjirin e Meksikës Gjiri i Amerikës në Google Maps për përdoruesit amerikanë, tha presidentja Claudia Sheinbaum.
Të enjten, Dhoma e Përfaqësuesve e udhëhequr nga republikanët votoi për të ndryshuar zyrtarisht emrin e Gjirit si agjenci federale.
Presidenti Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv ditën e tij të parë në detyrë në janar.
Ai argumentoi se ndryshimi ishte i justifikuar sepse SHBA-të “bëjnë pjesën më të madhe të punës atje, dhe është e jona”.
Megjithatë, qeveria e Sheinbaum pretendon se urdhri i Trump vlen vetëm për pjesën amerikane të shelfit kontinental.
“E tëra çfarë duam është që dekreti i lëshuar nga qeveria amerikane të zbatohet”, tha ajo, duke pohuar se SHBA-së i mungon autoriteti për të riemërtuar të gjithë Gjirin.
Në janar, Sheinbaum i shkroi një letër Google duke i kërkuar firmës të rishqyrtojë vendimin e saj për të riemërtuar Gjirin e Meksikës për përdoruesit amerikanë. Muajin pasardhës, ajo kërcënoi me veprime ligjore.
Në atë kohë, Google tha se e bëri ndryshimin si pjesë e “një praktike të gjatë” të ndjekjes së ndryshimeve të emrave kur ato përditësoheshin nga burime zyrtare qeveritare.
Thuhej se Gjiri – i cili kufizohet nga SHBA-të, Kuba dhe Meksika – nuk do të ndryshohej për njerëzit që përdorin aplikacionin në Meksikë, dhe përdoruesit në vende të tjera të botës do të shohin etiketën: “Gjiri i Meksikës (Gjiri i Amerikës)”.
Refuzimi i agjencisë së lajmeve Associated Press (AP) për të filluar t’i referohej Gjirit të Amerikës çoi në një konflikt disamujor me Shtëpinë e Bardhë, e cila kufizoi aksesin e AP-së në ngjarje të caktuara.
Një gjykatës federal urdhëroi Shtëpinë e Bardhë në prill të ndalonte më tej mbylljen e medias.
Trump la të kuptohej të mërkurën se mund të rekomandojë ndryshimin e mënyrës se si SHBA-të i referohen një trupi tjetër ujor.
Gjatë një vizite të ardhshme në Arabinë Saudite, ai planifikon të njoftojë se SHBA-të që nga tani e tutje do t’i referohen Gjirit Persik si Gjiri Arabik ose Gjiri i Arabisë, raportoi AP.
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araqchi, është përgjigjur duke thënë se shpreson që “thashethemet absurde” të mos jenë “asgjë më shumë se një fushatë dezinformimi” dhe një veprim i tillë do të “sillte zemërimin e të gjithë iranianëve”.
