E rëndë në Francë: Vritet me armë zjarri një 19-vjeçar shqiptar, dyshohet për atentat nga një organizatë kriminale

Një ngjarje tronditëse është regjistruar në Francë, ku viktimë dyshohet të ketë mbetur një 19-vjeçar shqiptar. Sipas dëshmive të një miku të tij, i riu është qëlluar me armë zjarri në kokë nga një organizatë kriminale, në rrethana që po hetohen nga autoritetet franceze.
Lajmi është bërë publik të shtunën 10 maj nga mediat lokale franceze, të cilat raportojnë për gjetjen e trupit të të riut në një zonë problematike të qytetit Carcassonne, të njohur si “La Conte”.
Trupi i pajetë është zbuluar të enjten më 8 maj, në rrugën Diderot, dhe sipas informacioneve paraprake, dyshohet për një vrasje në kufijtë e konfliktit.
Francezja 20 minuten raporton se në Carcassonne i riu u vra në një përleshje të dhunshme në një vend ku shitej drogë.
Viktima u gjet i vdekur në mëngjes nga shërbimet e urgjencës në një rrugë të njohur si pikë e trafikimit të drogës, shkruan media franceze.
Mjeku ligjor vuri re disa lëndime në fytyrën dhe kokën e viktimës që mund të jenë shkaktuar nga një armë e fortë. Goditje që rezultoi në vdekje gjatë një përleshjeje ku ishin përfshirë disa persona, sipas një burimi policor. Hetimi u është besuar oficerëve të policisë së shërbimit të policisë gjyqësore të Perpignanit.
Në rrjetet sociale, fqinjët pohojnë se djali ishte "një engjëll i vogël" dhe shumë miqësor.
Burime mediatike sugjerojnë se viktima është O. H. 19 vjeç, lindur në Laç, rrethi Kurbin dhe kohët e fundit jetonte në Francë.
Edhe pse raportimet fillestare sugjeronin një plagë të shkaktuar nga arma e zjarrit, gjetjet e mjekut ligjor deri më tani nuk kanë arritur t’i konfirmojnë ose mohojnë këto, dhe shkaku i saktë i vdekjes mbetet gjithashtu një mister.
Një autopsi, e cila do të zhvillohet në ditët në vijim, duhet të ofrojë udhëzime më të sakta për hetimet.
Megjithatë, në vendngjarjen që shihni në foto nuk u gjet asnjë gjurmë arme zjarri dhe nuk pati dëshmitarë.
Elementet e para të hetimit zbulojnë një skenë me brutalitet ekstrem. Viktima kishte lëndime të shumta, përfshirë në fytyrë dhe kokë, gjë që sugjeron përdorimin e një arme të fortë. Kjo lloj dhune, që përfshin disa individë, duket se tregon një larje hesapesh ose një grindje spontane, në një mjedis ku tensionet përkeqësohen nga trafiku i drogës.
Hetuesit po shqyrtojnë të gjitha rrugët: një mosmarrëveshje që lidhet me trafikun e drogës, një rivalitet midis grupeve, apo edhe një debat të parëndësishëm që është përshkallëzuar. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
