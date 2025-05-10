Ndodh në Elbasan/ Komisionerët ngatërrojnë kutitë e votimit dhe materialet zgjedhore

Një situatë e pazakontë dhe qesharake është regjistruar në Qarkun e Elbasanit gjatë fazës së shpërndarjes së materialeve zgjedhore për zgjedhjet parlamentare që do mbahen këtë të Dielë.
Sipas burimeve të besueshme në terren, komisionerët e caktuar për qendrat e votimit në fshatrat Mlizë dhe Labinot i Elbasanit kanë bërë një gabim të rëndë logjistik, duke ngatërruar kutitë e votimit dhe materialet përkatëse të dy zonave.
Ngjarja, që është zbuluar gjatë dorëzimit të materialeve në qendrat përkatëse, ka shkaktuar jo pak konfuzion dhe shqetësim te përfaqësuesit lokalë të administratës zgjedhore. Kutitë e votimit, fletët e votimit, listat e zgjedhësve dhe dokumentacioni tjetër teknik, që duhej të ishin shpërndarë me përpikmëri sipas protokolleve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë ndërruar gabimisht mes dy qendrave, duke vënë në dyshim serioz profesionalizmin dhe përgjegjësinë ligjore të komisionerëve përkatës.
Ky incident vjen në një kohë kur besimi i qytetarëve ndaj proceseve zgjedhore kërkon rritje përmes transparencës dhe korrektësisë maksimale. Ekspertë të çështjeve zgjedhore e kanë cilësuar këtë si një shkelje të rëndë të standardeve procedurale, që mund të sjellë pasoja në legjitimitetin e procesit në këto zona.
Ndërkohë, autoritetet zgjedhore lokale janë vënë në lëvizje për të zgjidhur situatën, duke kërkuar kthimin e materialeve në vendin e duhur dhe duke garantuar që procesi të vijojë pa vonesa të mëtejshme.
Megjithatë, rasti ka hapur një debat të gjerë për përgatitjen dhe trajnimin e komisionerëve zgjedhorë, si dhe për nevojën për një sistem më të fortë kontrolli gjatë fazave logjistike të zgjedhjeve.
Për momentin, nuk ka njoftime për pasoja ligjore ndaj komisionerëve që kanë kryer këtë gabim, por situata mbetet nën vëzhgim të afërt nga autoritetet përkatëse.
