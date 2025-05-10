Çështja kryesore janë fëmijët, Kanye West i vendos ultimatum të fortë Kim Kardashian!

Kanye West ka kërcënuar se do të kërkojë kujdestarinë e plotë të katër fëmijëve të tij me Kim Kardashian, pas akuzave se ish-gruaja e tij “shfrytëzoi” vajzën e tyre më të madhe, North, për “fitim personal ose komercial,” sipas një raporti të fundit nga RadarOnline.com.
Kardashian, 44 vjeç, e mori vajzën e saj North në Met Gala të hënën e kaluar në New York pa lejen e West dhe sipas reperit, ajo ka shkelur kushtet e marrëveshjes së divorcit të çiftit në vitin 2022. West, i cili aktualisht jeton në Palma, Spanjë, gjithashtu e ka akuzuar ish-gruan e tij për “mohimin” e aksesit në fëmijët e tij: North, 11 vjeç; Saint West, 9 vjeç; Chicago West, 7 vjeç; dhe Psalm West, 5 vjeç.
Një burim i afërt me situatën ka treguar se West i tha Kim Kardashian se ajo ka shkelur të drejtat e tij prindërore dhe ka shkelur marrëveshjen e kujdestarisë së përbashkët të vitit 2022. Ndërkohë që North nuk ka marrë pjesë në Met Gala, ajo dhe nëna e saj ndanë video dhe foto me ndjekësit e tyre në mediat sociale, ku ata mund të shihen duke u përgatitur për ngjarjen nga dhoma e tyre në Ritz-Carlton në Manhattan. Kjo e ka zemëruar West, i cili ka urdhëruar avokatët e tij të informojnë Kardashian se ai beson se kjo ka përbërë një “ekspozim të paautorizuar,” sipas një burimi.
West është gjithashtu i shqetësuar për raportet që thonë se North ka qëndruar pa mbikëqyrje në një automjet gjatë disa pjesëve të ngjarjes, diçka që ai e konsideron si një rrezik për sigurinë e saj.
Një burim ka thënë:
Kanye i tha Kim-it me ashpërsi se ai është krejtësisht kundër ekspozimit të fëmijëve në mediat sociale.
Në një reagim të ashpër, West gjithashtu ka akuzuar Kardashian, me të cilën ishte martuar për gjashtë vjet para ndarjes në vitin 2021, se ka shfrytëzuar imazhin e North për “fitim personal ose komercial” pa miratimin e tij. Për më tepër, West ka thënë se i është mohuar aksesi i duhur te fëmijët e tij dhe nuk ka pasur kontakt me djalin e tij, Saint, këtë vit. Ai kërkon që Kim të fshijë nga mediat sociale përmbajtjen e fëmijëve që ajo ka publikuar pa miratimin e tij dhe të ndalojë postimin e fotografive dhe videove të katër fëmijëve në platformat e mediave sociale.
Për më tepër, West kërkon që fëmijët të mos marrin pjesë në asnjë ngjarje publike pa miratimin e tij të mëparshëm me shkrim.
