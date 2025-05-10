Të shtëna me armë zjarri në Peshkopi, shpallet në kërkim polici

Një incident është regjistruar pak momente më parë në një fshat në Peshkopi.
Bëhet me dije nga burimet për media se është identifikuar dhe shpallur në kërkim polici, Esat Gjura, i cili ka qëlluar me armë zjarri.
Forcat e FNSH-së ndodhen në vendin e ngjarjes, teksa pritet njoftimi zyrtar nga ana e autoriteteve.
Po ashtu bëhet me dije se kandidatët dhe simpatizantët e PD-së kanë bllokuar disa automjete mbrëmjen e sotme për shkak të dyshimeve për shit-blerje votash.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd