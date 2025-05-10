Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Të shtëna me armë zjarri në Peshkopi, shpallet në kërkim polici
Transmetuar më 10-05-2025, 21:57

Një incident është regjistruar pak momente më parë në një fshat në Peshkopi.

Bëhet me dije nga burimet për media se është identifikuar dhe shpallur në kërkim polici, Esat Gjura, i cili ka qëlluar me armë zjarri.

Forcat e FNSH-së ndodhen në vendin e ngjarjes, teksa pritet njoftimi zyrtar nga ana e autoriteteve.

Po ashtu bëhet me dije se kandidatët dhe simpatizantët e PD-së kanë bllokuar disa automjete mbrëmjen e sotme për shkak të dyshimeve për shit-blerje votash.

