KQZ: 19 delegacione nga e gjithë bota do të monitorojnë zgjedhjet në Shqipëri

19 delegacione të huaja kanë mbërritur në Shqipëri për t’u njohur me organizimin e zgjedhjeve si dhe për monitorimin e tyre.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se delegacionet janë nga vende si Finlanda, Suedia, Kroacia, Lituania dhe nga Organizata Botërore e Trupave Zgjedhore.

Njoftimi i KQZ:

KQZ Shqiperi priti 19 delegacione nga Trupat e Menaxhimit Zgjedhor të vendeve të ndryshme të botës dhe organizatave që operojnë në fushën e zgjedhjeve.

Përfaqësues të KQZ-ve nga Armenia, Azerbajxhan, Bosnje Hercegovina, Estonia, Gjerogjia, Kroacia, Kosova, Lituania, Moldavia, Maqedonia Veriut, Mali i Zi, Finlanda, Suedia, Turqia dhe të Organizatës Botërore të Trupave Zgjedhore ndodhen në vendin tonë në kuadër të “Programi i vëzhguesve ndërkombëtarë të zgjedhjeve”, i cili zhvillohet për herë të dytë nga KQZ.

I njohëm ata me përgatitjet e procesit zgjedhor, mënyrën e funskionimit të komisioneve zgjedhore të niveleve të dyta dhe të treta, monitorimin e fushatës zgjedhore, etapat dhe ecurinë e procesit të votimit elektronik, identifikimin elektronik të zgjedhësve, votimin dhe numërimin elektronik.

Prezantuam një tablo të plotë të masave të marra për të garantuar integritetin e procesit dhe transparencën e administrimit zgjedhor. Ata u njohën edhe me përpjekjet institucionale bashkë me SPAK dhe Prokurorinë e Përgjithshme për të luftuar krimet zgjedhore dhe shmangien e përdorimit të burimeve shtetërore në fushatë.

Programi i vëzhguesve ndërkombëtarë, synon që të prezantojë jo vetëm eksperiencën shqiptare të përgatitjes, menaxhimit dhe administrimit të procesve zgjedhore, por edhe të ofrojë edhe përvojën e risive të suksesshme që Shqipëria ka implementuar në proceset zgjedhore si, identifikimi elektronik i zgjedhësve dhe votimi nga jashtë.

Delegacionet e trupave të menaxhimit zgjedhor do të vëzhgojnë ditën e zgjedhjeve dhe do të njihen me disa nga pikat turistike dhe kulturore të vendit tonë.