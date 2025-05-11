Shqipëria zhvillon zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025 – Proces i monitoruar dhe me pjesëmarrje të diasporës

Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri – 11 Maj 2025: Votim historik me pjesëmarrjen e diasporës. Maratona e noa.al gjatë ditës zgjedhore dhe deri në daljen e rezultateve
Sot, më 11 maj 2025, qytetarët shqiptarë i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur 140 anëtarët e Kuvendit të Shqipërisë për mandatin e ardhshëm katërvjeçar.
Këto zgjedhje shënojnë një moment historik, pasi për herë të parë, shqiptarët që jetojnë jashtë vendit kanë të drejtën të votojnë në zgjedhjet parlamentare.
🗳️ Të dhëna kryesore për zgjedhjet e 11 majit 2025:
Numri total i votuesve të regjistruar: 3,713,761 shtetas shqiptarë, brenda dhe jashtë vendit.
Votues për herë të parë: 114,642 qytetarë do të ushtrojnë të drejtën e votës për herë të parë.
Votues të përjashtuar për shkak të dekriminalizimit: 1,081 shtetas janë të papërfshirë në listën e votuesve për shkak të ligjit të dekriminalizimit.
Numri i qendrave të votimit: 5,225 qendra votimi janë hapur në të gjithë vendin.
Numri i votuesve të regjistruar nga diaspora: 245,935 shtetas shqiptarë që jetojnë jashtë vendit janë regjistruar për të votuar.
Numri i votave të mbërritura nga diaspora: Deri më tani, kanë mbërritur 157,495 vota nga diaspora.
—
🗳️ Sistemi Zgjedhor dhe Risi
Zgjedhjet zhvillohen në 12 zona zgjedhore shumë-anëtarëshe, duke përdorur një sistem proporcional me lista të mbyllura. Për të siguruar një përfaqësim më të drejtë, është vendosur një prag elektoral prej 1%.
Për herë të parë, votuesit shqiptarë jashtë vendit kanë mundësinë të regjistrohen dhe të votojnë nga jashtë, një hap i rëndësishëm drejt përfshirjes së diasporës në procesin demokratik të vendit.
—
🏛️ Forcat Kryesore në Garë
Partia Socialiste e Shqipërisë (PS): E drejtuar nga kryeministri aktual Edi Rama, PS kërkon një mandat të katërt radhazi, duke e bërë këtë një provë të rëndësishme për vazhdimësinë e qeverisjes së saj.
Partia Demokratike (PD) dhe Aleanca për Shpresë dhe Mirëqenie (ASHM): E udhëhequr nga Sali Berisha, kjo aleancë synon të rikthejë opozitën në pushtet, duke ofruar një alternativë ndaj qeverisjes aktuale.
Parti të tjera: Në garë janë gjithashtu Partia Socialdemokrate (PSD), Koalicioni Euroatlantik dhe parti të tjera më të vogla, të cilat synojnë të fitojnë përfaqësim në Kuvend dhe të ndikojnë në formimin e qeverisë së ardhshme.
—
🕖 Orari i Votimit dhe Masat e Sigurisë
Qendrat e votimit janë të hapura nga ora 07:00 deri në orën 19:00. Pritet monitorim nga vëzhgues të brendshëm dhe ndërkombëtarë.
—
🌍 Rëndësia Ndërkombëtare
Këto zgjedhje konsiderohen një test i rëndësishëm për përparimin demokratik të Shqipërisë dhe për aspiratat e saj për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
—
🔄 Informacion i Vazhdueshëm
Për përditësime në kohë reale mbi procesin e votimit, rezultatet paraprake dhe analizat paszgjedhore, na ndiqni tek noa.al.
