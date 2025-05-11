Moti për sot, e diel 11 Maj 2025: Diell në Shqipëri, stuhi në Kosovë – paralajmërim i verdhë për rrebeshe

E diela e 11 majit sjell kontraste të forta mes Shqipërisë dhe Kosovës sa i përket kushteve atmosferike. Ndërsa në Shqipëri pritet një ditë e ngrohtë dhe kryesisht me diell, në Kosovë parashikohet mot i paqëndrueshëm me reshje të dendura dhe stuhi pasdite.
Institucionet meteorologjike kanë lëshuar një paralajmërim të verdhë për breshër, rrufe dhe rrezik për përmbytje të shpejta në disa zona të Kosovës.
Ja si pritet të jetë moti në dy vendet tona fqinje.
🌤 Shqipëria – 11 maj 2025
Tiranë: Mot kryesisht me diell dhe temperatura të ngrohta.
Temperaturat: Maksimumi 25°C, minimumi 11°C.
Era: E lehtë deri mesatare nga drejtimi verior.
—
🌧 Kosovë – 11 maj 2025
Prishtinë: Moti do të jetë i paqëndrueshëm me reshje shiu gjatë pasdites.
Temperaturat: Maksimumi 19°C, minimumi 7°C.
Era: E lehtë deri mesatare nga drejtimi verior.
—
✅ Rekomandime për qytetarët:
Në Kosovë, shmangni qëndrimin në ambiente të hapura gjatë stuhive të mundshme dhe kini kujdes me pajisjet elektronike.
Në Shqipëri, shijoni motin e mirë, por mbani një sy në parashikimet e mëtejshme për ndryshime të mundshme.
