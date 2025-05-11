Kalendari enciklopedik për datën 11 maj 2025

KALENDARI DITOR – 11 MAJ
Sot është e diel, 11 maj 2025 – Dita e 131-të e vitit. Deri në fund të vitit kanë mbetur 234 ditë.
KALENDARI SHQIPTAR – 11 MAJ – Ngjarje, personalitete dhe përkujtimë nga historia shqiptare
NGJARJE TË SHËNUARA
1920 – Në Durrës, qeveria e dalë nga Kongresi i Lushnjës fillon organizimin për mbrojtjen e kufijve të Shqipërisë në veri dhe jug, në prag të Luftës së Vlorës.
1943 – Në qytetin e Shkodrës bie në pritë dhe vritet Vojo Kushi, një nga figurat më të njohura të rezistencës antifashiste.
1991 – Në Shqipëri, pas gati 50 vitesh, fillojnë për herë të parë zgjedhjet pluraliste për organet lokale, një moment kyç në tranzicionin demokratik të vendit.
1993 – Shqipëria merr pjesë për herë të parë në Festivalin Evropian të Këngës “Eurovision” si vëzhguese, duke filluar përgatitjet për pjesëmarrje zyrtare.
PERSONALITETE TË LINDUR MË 11 MAJ
1949 – Lindi Saimir Kumbaro, regjisor dhe skenarist i njohur shqiptar i kinemasë, autor i filmave si "Përballimi", "Apasionata" etj.
PERSONALITETE QË U NDANË NGA JETA MË 11 MAJ
2001 – Ndahet nga jeta Zef Mirdita, historian dhe arkeolog i njohur shqiptar, studiues i lashtësisë ilire dhe i rolit të Kishës Katolike në historinë e trojeve shqiptare.
PËRKUJTIM
Dita e Nënës – Në shumë zona shqiptare, veçanërisht në diasporë dhe në zona të caktuara të veriut, e diela e dytë e majit njihet si një ditë për nderimin e nënës shqiptare, me rrënjë në tradita të vjetra familjare dhe shpirtërore.
BOTA – NGJARJE TË SHËNUARA NË HISTORI
330 – Perandori Konstantini i Madh shpall zyrtarisht Konstantinopojën (Stambolli i sotëm) si kryeqytet të Perandorisë Romake, duke e quajtur “Roma e Re”.
868 – Në Kinë botohet "Diamant Sutra", libri më i vjetër i njohur i printuar me datë.
1846 – Fillon Lufta Meksiko-SHBA, pas një përplasjeje në lumin Rio Grande.
1949 – Izraeli pranohet si anëtar i 59-të i Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
1981 – Vdes Bob Marley, legjenda e muzikës reggae dhe simboli i paqes dhe rezistencës.
1997 – IBM e paraqet Deep Blue si kompjuteri i parë që mundi një kampion bote në shah, Garry Kasparov, në një ndeshje të plotë.
PERSONALITETE TË LINDUR MË 11 MAJ
1888 – Irving Berlin, kompozitor amerikan, autor i këngës “White Christmas”.
1904 – Salvador Dalí, piktor i famshëm spanjoll, mjeshtër i surealizmit.
1930 – Ed Koch, politikan amerikan dhe ish-kryetar bashkie i Nju Jorkut.
1983 – Holly Valance, aktore dhe këngëtare australiane.
PERSONALITETE QË U NDANË NGA JETA MË 11 MAJ
1981 – Bob Marley, muzikant nga Xhamajka (lindur më 1945).
2001 – Douglas Adams, shkrimtar britanik, autor i “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”.
DITË NDËRKOMBËTARE
Dita Botërore e Shërbimeve Postare në disa vende – përkujton rëndësinë e komunikimit përmes shërbimit postar.
Dita e Nënës (Mother’s Day) – festohet këtë të diel në shumë vende të botës, përfshirë SHBA, Gjermani, Itali dhe vende të tjera. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd