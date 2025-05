Tardelli: Zemër, sakrificë dhe vizion…; triumfoi formula e Inzaghit për Interin në finale të Champions-it

Marco Tardelli, një nga figurat më të shquara të futbollit italian, ka shkruar një opinion për “La Stampa”, ku ka vlerësuar në mënyrë të veçantë Simone Inzaghin dhe ekipin e tij, Interin, për rrugëtimin mbresëlënës drejt finales së Ligës së Kampionëve.

“Të gjithë në këmbë për të nderuar punën e madhe të Simone Inzaghit, – shkruan Tardelli. – Tripleta i shpëtoi, por ai ka ende mundësinë të hyjë në histori, duke fituar një Champions që deri më tani është plotësisht i merituar”.

Sipas ish-kampionit të botës, paraqitjet e Interit në këtë edicion kanë treguar jo vetëm cilësinë teknike të ekipit, por edhe karakterin e fortë e përkushtimin e lojtarëve, të cilët “kanë hedhur zemrën përtej pengesave, edhe kur nuk kanë qenë në formën më të mirë fizike”.

Një nga çelësat e këtij suksesi, sipas Tardellit ka qenë pikërisht menaxhimi i skuadrës nga ana e Inzaghit: “Aftësia e Simone për të drejtuar një grup me shumë cilësi, ku secili mund të pretendonte të ishte titullar, ka qenë e jashtëzakonshme. Lojtarë që do të ishin pa diskutim titullarë në skuadra të tjera të mëdha, kanë ditur të presin momentin e duhur dhe ta shfrytëzojnë atë në mënyrën më të mirë”.

Ky moment, sipas tij, ka ardhur pikërisht në përballjen dramatike ndaj Barcelonës në gjysmëfinale, kur gjatë kohës shtesë u realizua “mrekullia e titullarëve nga stoli”.

Tardelli ndalet me emocion edhe te goli i David Frattesi: “Ai vrapim i tij, shikimi i mbushur me mosbesim dhe gëzim…, vetëm ai e di çfarë ka ndjerë. Është një moment që do të mbetet përgjithmonë i gdhendur në zemrën dhe shpirtin e tij”.

Ai e përmbyll analizën duke e cilësuar këtë Inter si një skuadër që ka dëshmuar vlera, durim dhe sacrifice. Pikërisht edhe për këto arsye, fitorja në finalen e Champions-it do të ishte jo vetëm historike, por plotësisht e merituar.