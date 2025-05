I ‘ngujuar’ prej tifozëve të vet, Barcelona refuzoi ftesën e Ronaldos për darkën zyrtare

Barça u kthye nga Valladolidi me një fitore të mundimshme, çka i mundësoi ruajtjen e avantazhit prej 4 pikësh ndaj Real Madridit. Ekspedita blaugrana, e drejtuar nga presidenti Joan Laporta, u mbyll menjëherë pas luajtjes së ndeshjes, duke kaluar vetëm 12 orë në territorin e Valladolid.

Klubi vendas ishte gjithmonë mikpritës me anëtarët e Barcelonës, megjithatë, atmosfera e ngarkuar që rrethon Valladolidin e bëri të vështirë kontaktin e drejtpërdrejtë mes palëve. Në fakt, drejtuesit e klubit vendas, me presidentin Ronaldo Nazario në krye, i ofruan Barcelonës mundësinë për të ngrënë në restorantin e njohur “La parrilla de San Lorenzo”. Valladolid do të mbulonte shpenzimet për darkën, por blaugranat refuzuan ftesën për një arsye të thjeshtë.

As Ronaldo, as ekipi i tij drejtues nuk kishin ndërmend t’i shoqëronin mysafirët katalanas në darkë, pasi sezoni ka qenë shumë i vështirë dhe ata e kanë kufizuar shumë praninë publike për të shmangur episode të pakëndshme me tifozët e Valladolid. Laporta e falënderoi kolegun për ftesën dhe gjestin, por vendosi të kërkonte një plan alternativ.