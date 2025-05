Horoskopi i Paolo Fox për të shtunën, 10 maj 2025: Yjet e çdo shenje të horoskopit

Miqtë e yjeve, ja ku jemi me horoskopin e Paolo Fox për sot, e shtunë, 10 maj 2025. Energjia e kësaj të shtune pritet të sjellë përgjigje të papritura dhe kryqëzime të reja të fatit.

Përgatituni për të marrë sinjale, sepse sot, zëri i qiellit duket se do të jetë më i qartë se kurrë.

Dashi ♈ – Zjarri: 21 mars – 20 prill

Të dashur Dashi, fuqia juaj sot do të shpërthejë në një mënyrë të ndryshme: nuk do të digjni, por do të ngrohni. Horoskopi i Paolo Fox ju këshillon të ndaloni për pak, të merrni një frymë dhe të dëgjoni heshtjen. Venus është duke ju vëzhguar me një buzëqeshje të ëmbël: është koha për të dhënë zërin e zemrës. Energjia nuk mungon, por kini kujdes nga përplasjet verbale, veçanërisht në familje. Ata që punojnë në tregti ose komunikim mund të marrin një propozim tërheqës. Kartat e tarotit zbulojnë kartën e Magjistarit: mund të krijoni atë që dëshironi, por pa nxitim. Horoskopi i Paolo Fox ju inkurajon të meditoni para se të veproni. Nesër, qielli është aleati juaj nëse arrini të kapni harmoninë mes veprimit dhe ndjenjës. Është e shtunë, lëreni shpirtin tuaj të pushojë pak.

Demi ♉ – Toka: 21 prill – 20 maj

Demi, sot qielli vibron me dashuri dhe konkretësi. Horoskopi i Paolo Fox i sugjeron t’i dedikoni këtë të shtunë bukurisë, shtëpisë dhe natyrës. Lidhja juaj me Tokën do të forcohet: ecja me këmbë zbathur ose kujdesi për bimët do të jetë terapeutik. Marsi ju jep qëndrueshmëri, por gjithashtu një kokëfortësi të caktuar: shmangni ngurtësimin në diskutime. Në punë, ata që presin një përgjigje të rëndësishme mund të marrin lajme të mira brenda disa ditësh. Në dashuri, karta e të Dashuruarve tregon zgjedhje: kush e doni vërtet? Horoskopi i Paolo Fox për nesër ju këshillon të ndiqni zemrën, por pa harruar arsyen. Një të shtunë të qetë për zemrat e qëndrueshme, emocionet po vijnë për beqarët. Shijoni atë që ju bën të ndiheni mirë.

Binjakët ♊ – Ajri: 21 maj – 21 qershor

Për ju, Binjakë, sot hapet një dritare e komunikimit intensiv. Horoskopi i Paolo Fox shpall biseda sqaruese, por gjithashtu disa keqkuptime që duhet të shmangen. Hëna ju bën më empatikë, por gjithashtu më të ndjeshëm. Bëhuni të qartë, veçanërisht me partnerët dhe kolegët. Merkur, aleati juaj, nxit idetë e reja: shkruani, ndani, frymëzoni. Kartat e tarotit flasin me Zërin e Maturisë: ekuilibri është fjala magjike e të shtunës. Në dashuri, ata që kërkojnë konfirmime mund t’i marrin. Horoskopi i Paolo Fox për nesër ju fton ta jetoni lehtësinë si një dhuratë dhe jo si një arratisje. E shtuna sjell me vete një mesazh të fshehur, ndoshta në një takim të rastësishëm. Hapni sytë dhe lëreni intuitën të flasë.

Gaforrja ♋ – Uji: 22 qershor – 22 korrik

Të dashur Gaforre, horoskopi i Paolo Fox i sotëm, 10 maj 2025, flet për emocione të thella dhe intuita befasuese. Hëna ju mbron, por gjithashtu ju bën më të ndjeshëm se zakonisht. Kini kujdes të mos keqkuptoni fjalët e të tjerëve: shpesh, ju dëgjoni më shumë se sa thuhet. Në dashuri, karta e Hënës fton për butësi dhe dëgjim. Është një të shtunë perfekte për të rikthyer intimitetin, veçanërisht me ata që keni neglizhuar për shkak të angazhimeve. Në punë, disa tensione të vogla duhet të përballohen me durim. Horoskopi i Paolo Fox ju sugjeron të mos shtyni një telefonatë të rëndësishme. Është koha e duhur për të shëruar plagë të vjetra ose për të rinovuar lidhje. Nesër do të jetë një ditë speciale për ata që dinë të dëgjojnë zemrën.

Luani ♌ – Zjarri: 23 korrik – 22 gusht

Luani, sot qielli ju shtyn drejt dritës, por kini kujdes të mos doni të shkëlqeni me çdo kusht. Horoskopi i Paolo Fox i ditës ju paralajmëron: është koha për të ndarë skenën, jo për ta monopolizuar atë. Në dashuri, jeni magnetikë, por nuk të gjithë e duan intensitetin tuaj. Ata që janë në çift duhet të gjejnë hapësirën e duhur mes pasionit dhe respektit. Kartat e tarotit zbulojnë Karrocën: dëshironi të ecni përpara, por me kë në anën tuaj? Në punë, idetë fituese janë të mundshme nëse jeni të gatshëm të bashkëpunoni. Horoskopi i Paolo Fox për nesër ju fton të shtroni krenarinë. E shtuna është interesante për takime të reja, veçanërisht në mbrëmje. Zjarri juaj mund të ngrohë zemrën e dikujt, nëse e përdorni me elegancë.

Virgjëresha ♍ – Toka: 23 gusht – 22 shtator

Virgjëreshë, sot mund të ndjeni një ndjenjë të lehtë shqetësimi, por mos kini frikë: është vetëm shpirti juaj që kërkon rend dhe qartësi. Horoskopi i Paolo Fox i ditës ju këshillon të vendosni në rend ato që ju shqetësojnë, brenda dhe jashtë. Karta e Gjykimit tregon një zgjedhje të brendshme: diçka po ju thërret, ndoshta një projekt ose një person. Në dashuri, dita është perfekte për sqarime. Beqarët mund të takojnë një person interesant, por mos e nxitoni. Në punë, do të kaloni disa pengesa të vogla me metodë. Horoskopi i Paolo Fox për nesër ju fton të lëshoni atë që nuk është më i nevojshëm. E shtuna është e dobishme për meditimin, por gjithashtu për buzëqeshjen. Fati ju flet në detaje: shikoni me kujdes.

Peshorja ♎ – Ajri: 23 shtator – 22 tetor

Peshore, sot qielli do të kërcënojë ritmin e zemrës tuaj. Horoskopi i Paolo Fox flet për harmoninë e rikthyer, veçanërisht në marrëdhëniet e dashurisë. Nëse keni pasur tensione ditët e fundit, tani është momenti për t’i lënë emocionet të rrjedhin si uji mbi gur. Venus ju jep tërheqje dhe diplomaci, shfrytëzojeni këtë mundësi për të zgjidhur çështje të ndjeshme. Në dashuri, beqarët do të shkëlqejnë dhe do të tërheqin vëmendjen. Karta e Diellit ndriçon rrugën tuaj: besoni te vetvetja. Në punë, duhet të tregoni kujdes për situata të papritura, por pa panik. Horoskopi i Paolo Fox për nesër ju inkurajon të jetoni këtë të shtunë me lehtësinë dhe bukurinë që sjell. Një shëtitje, një libër i mirë, një përqafim i sinqertë: këto janë gjeste të vogla që ushqejnë shpirtin.

Akrepi ♏ – Uji: 23 tetor – 22 nëntor

Akrepi, sot misteri do të bëhet i qartë. Horoskopi i Paolo Fox flet për zbulime të brendshme dhe dëshira që dalin nga thellësia e zemrës. Jeni gjithmonë intens, por këtë herë do të jeni edhe më të disponueshëm. Saturni do t’ju drejtojë drejt zgjedhjeve të pjekura. Në dashuri, jini të sinqertë edhe me veten: çfarë doni vërtet? Kartat e tarotit tregojnë Vdekjen, simbol i transformimit: mos kini frikë nga ndryshimet, ato sjellin rilindje. Në punë, kjo është një e shtunë e shkëlqyer për ata që shkruajnë, studiojnë ose krijojnë. Horoskopi i Paolo Fox për nesër ju inkurajon të mos izoloheni: marrëdhëniet janë çelësi. Në mbrëmje, një surprizë mund të vijë nga dikush që nuk e prisni. Lëreni natën të flasë me gjuhën e ëndrrave.

Shigjetari ♐ – Zjarri: 23 nëntor – 21 dhjetor

Shigjetar, sot shpirti juaj i lirë do të kthehet për të shijuar horizontin. Horoskopi i Paolo Fox flet për energji, entuziazëm dhe aventura të vogla. Nëse mundeni, planifikoni një udhëtim, një aktivitet në natyrë ose një arratisje romantike. Në dashuri, jeni të pakundërshtueshëm, por pak të paqëndrueshëm: kini kujdes të mos bëni premtime të kota. Ata që janë në një lidhje të qëndrueshme do të ndiejnë nevojën për të rinovuar marrëdhënien. Karta e Botës ju udhëheq: jeni gati për zbulime të reja. Në punë, nesër është një ditë pozitive për ata që kërkojnë frymëzim ose kontakte të reja. Horoskopi i Paolo Fox për nesër ju sugjeron të ndiqni ndihmën e frymëzimit që ju vjen. Një ftesë e papritur, një frazë e lexuar rastësisht mund të ndezë ditën tuaj. Ndiqni instinktet tuaja, ato do t’ju çojnë larg.

Bricjapi ♑ – Toka: 22 dhjetor – 20 janar

Bricjapi, sot stabiliteti do të jetë forca juaj. Horoskopi i Paolo Fox flet për fitore të heshtura dhe hapa përpara pa shumë bujë. Hëna përforcon aftësinë tuaj për të dëgjuar, si për të tjerët ashtu edhe për veten. Në dashuri, ata që kanë qëndruar të palëkundur përballë turbullirave të fundit do të shijojnë një të shtunë më të qetë. Beqarët duhet të lëshohen më shumë. Karta e Perandorit ju kujton se kontrolli është i dobishëm, por vetëm nëse nuk bllokon emocionet. Në punë, ky është momenti i duhur për të reflektuar mbi strategjitë e reja. Horoskopi i Paolo Fox për nesër ju sugjeron të mos nënvlerësoni një propozim që keni marrë ditët e fundit. Nesër mund të gjeni një përgjigje që është kërkuar prej kohësh në heshtje.

Ujori ♒ – Ajri: 21 janar – 19 shkurt

Ujori, sot do të ndiheni të frymëzuar nga mendime dhe vizione të shumta. Horoskopi i Paolo Fox sugjeron të ndaloni për t’i mbledhur ato: shkruani, ëndërroni, ndani. Qielli është i ndritshëm, por jo gjithmonë stabil: rrezikoni të shpërndaheni. Në dashuri, kërkohen siguri, jo vetëm ide. Kartat e tarotit flasin me Yllin: jeni të udhëhequr nga një dritë e hollë, ndiqni drejtimin tuaj edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë. Në punë, kjo është një ditë e mirë për ata që punojnë në fushën kreative ose teknologjike. Horoskopi i Paolo Fox për nesër ju fton të mos harroni trupin tuaj: lëvizja dhe kujdesi personal do t’i bëjnë mirë shpirtit tuaj. E shtuna do të sjellë lidhje të thella, por edhe ëndrra që fillojnë të marrin formë.

Peshqit ♓ – Uji: 20 shkurt – 20 mars

Peshqit, sot është një ditë për të ndjerë, më shumë se për të vepruar. Horoskopi i Paolo Fox flet për intuita të forta dhe momente të ëmbla melankolie. Nettuno ju jep vizione, por kini kujdes të mos humbni në ëndrra. Në dashuri, karta e Dashuruarit sugjeron zgjedhje të kujdesshme: zemra flet, por duhet dëgjuar me kujdes. Ata që janë në një lidhje do të gjejnë ndihmë të madhe në bashkëpunim; beqarët do të kalojnë një të shtunë mes magjisë dhe nostalgjisë. Në punë, është më mirë të shtyni vendimet e rëndësishme. Horoskopi i Paolo Fox për nesër ju fton të përqendroheni te arti, muzika ose gjithçka që ju bën të dridhni. Pëgjigjet nuk do të vijnë nga mendimet, por nga një tërheqje e brendshme. Nesër qielli do t’ju dëgjojë, flisni me shpirtin. /noa.al