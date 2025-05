PD kërkon shkarkimin e Erion Veliajt si kryebashkiak i Tiranës: Ka 3 muaj që nuk paraqitet në detyrë

Partia Demokratike ka kërkuar shkarkimin e Erion Veliajt si kryebashkiak i Tiranës.

Shkresa iu është dërguar kryetares së Këshillit Bashkiak, Romina Kuko nga kreu i Grupit të Këshilltarëve të Partisë Demokratike, Ilir Alimehmeti.

PD argumenton se Erion Veliaj mungon në detyrë prej 3 muajsh dhe kanë kërkuar mbledhjen e Këshillit Bashkiak më 12 Maj, një ditë pas zgjedhjeve, për shkarkimin e tij sipas legjislacionit në fuqi.

Në ligj thuhet se “Kryetari i bashkisë shkarkohet me vendim të Këshillit të Ministrave në rastet kur (pika c) propozohet për shkarkim nga këshilli bashkiak përkatës për mosparaqitje në detyrë për një periudhë 3 mujore”.

“Kërkojmë mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë, më datë 12 maj 2025, dita e parë e punës pas kalimit të afatit 3-mujor të mosparaqitje të pandërprerë në detyrë të z. Erion Veliaj, me objekt zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe propozimin në Këshillin e Ministrave të shkarkimit të z. Erion Veliaj”, shkruhet në dokument.

Erion Veliaj ndodhet pas hekurave që prej datës 10 Shkurt, pasi u arrestua në zyrën e tij në Bashkinë e Tiranës.

Kryebashkiaku ndodhet në paraburgimin e Durrësit.

Postin e tij e ka marrë Anuela Ristani, kryetarja e komanduar nga Kryeministri Edi Rama.

Kërkesa e PD-së:

Të nderuar.

Bazuar në Ligjin Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore, të ndryshuar, neni 62, shkronja e, që shprehet se “Kryetari i bashkisë shkarkohet me vendim të Këshillit të Ministrave në rastet kur (pika c) propozohet për shkarkim nga këshilli bashkiak përkatës për mosparaqitje në detyrë për një periudhë 3 mujore të pandërprerë ju bëjmë me dije se periudha 3-mujore e cituar në ligj përfundon këtë fundjavë. pasi ka filluar më datë 10 shkurt 2025 në ditën e arrestimit z. Erion Veliaj.

Si rrjedhojë, kërkojmë:

Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë, më datë 12 maj 2025, dita e parë e punës pas kalimit të afatit 3-mujor të mosparaqitje të pandërprerë në detyrë të z. Erion Veliaj, me objekt zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe propozimin në Këshillin e Ministrave të shkarkimit të z. Erion Veliaj.

Duke ju falënderuar,

Ilir Alimehmeti, Kryetar i Grupit të Këshilltarëve të Partisë Demokratike

Ilda Zhulali, Nënkryetare e Grupit të Këshilltarëve të Partisë Demokratike