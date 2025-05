Vota s’është çështje miqësish… Ja kandidatët, për të cilët nuk do të votoja kurrë

Nga prof. Artan FUGA

Mos votoni partitë politike, janë tërësisht gënjeshtër, votoni individët që doni, pavarësisht se cilës parti i përkasin! Në fakt, do të them kujt nuk ia jap votën. Jo se kam gjë me personat që refuzoj t’u jap votën, aspak, madje mund t’i kem edhe miq të mirë, por vota në politikë nuk është çështje miqësish, por një vendim politik.

Shikoni çfarë kanë bërë? Po votove për një kandidat, duhet të votosh edhe për partinë që e ka vendosur në listë. Pra, na kanë mohuar lirinë dhe të drejtën për të votuar një person konkret, ndonëse mund të mos e honeps partinë që e ka vendosur në listë.

Ky është mashtrimi. Kjo është fyerja që na bëhet. Por, edhe fyerja për kandidatët: iu thonë se pa partinë ju jeni hiç, zero me xhufkë. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? Mos e nisim zgjedhjen nga partitë sikurse na fut në kurth fleta e votës. Por, të zgjedhim fillimisht personin që duam të votojmë. Pastaj, për rrjedhojë, ngaqë nuk kemi se çfarë të bëjmë, zgjedhim edhe partinë e tij. Por, fillimisht zgjedhim personin, aspak partitë. Partitë janë kot! Nuk vlejnë fare.

Pra, kujt personi ia jap votën? Kujtdo që më pëlqen, por po them se kujt nuk ia jap për qamet, veç me ndonjë përjashtim shumë, shumë, shumë të rrallë. Nuk ia jap:

1. Askujt që është në listën e mbyllur, pra që grabit votat e kandidatëve të tjerë që janë në listë të hapur. Nuk jap vota për kandidatë parazitarë dhe që nuk pranojnë të votohen nga populli.

2. Nuk i jap votë asnjë deputeti që ka më shumë se dy mandate në Kuvendin e Shqipërisë. Kurrë nuk votoj për dikë që do mandat të tretë deputeti. Deputetlliku nuk është profesion.

3. Nuk i jap votën askujt që për një arsye ose një tjetër i kanë nxjerrë fakte nga drejtësia, me vendim gjyqësor, se ka bërë korrupsion ose ka shkelur ligjin me një vepër penale ose edhe civile.

4. Nuk i jap votën askujt që ka ndërruar qoftë edhe një parti politike.

5. Nuk i jap votën askujt që ka pasur dy herë herë post ministror në një qeveri.

6. Nuk i jap votën për deputet asnjë individi që ka pronësi private një biznes të nivelit mesatar e lart.

7. Nuk i jap votën asnjë personi që kandidon në një zonë elektorale në të cilën nuk banon, ose nuk ka një lidhje me traditat e veta familjare atje.

8. Nuk i jap votën asnjë kandidati që katapultohet si kandidat për deputet pa pasur punuar më parë jo më pak se dhjetë vite punë në administratën publike ose në agjenci publike.

9. Nuk i jap votën asnjë kandidati që nuk vërteton se ka kontribut në politikë jo më pak se dhjetë vite.

10. Nuk i jap votën askujt që di se ndonjë i afërmi i tij i shkallës së parë është përfolur për lidhje me grupe kriminale.

11. Nuk i jap votën askujt që nuk vërteton se ka kontribuar si deputet apo pjesëtar i shoqërisë civile për nxjerrjen e një ligji që sot është në fuqi.

12. Nuk i jap votën askujt që nuk ka aktivitet publik të njohur në media.

13. Nuk i jap votën askujt që e di se ka përdorur një gjuhë fyese dhe bullizuese karshi rivalëve të tij politikë ose kujtdo tjetër.

14. Nuk i jap votën askujt që ka hyrë në politikë para vitit 2000, dmth është njeri i shekullit të kaluar.

15. Nuk ia jap votën time për shkak të njohjeve personale apo të informacioneve që më japin miq të besuar, edhe pse e di që është legen ose legene, sikur edhe të ketë shpikur rrotën.

16. Nuk ia jap votën time asnjë kandidati që e di, ose më thonë se është anëtar i më shumë se një bordi administrimi, kudo që të jetë.

17. Nuk ia jap votën time askujt që di, ose më thonë se gjatë mandatit si deputet ka punësuar familjarët në shtet.