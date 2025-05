Dështon për herë të 13-të konstituimi i Kuvendit, thellohet kriza politike në Kosovë

Kuvendi i Kosovës dështoi sërish sot të konstituohet, në përpjekjen e 13-të për të zgjedhur kryetarin e ri të parlamentit. Seanca u ndërpre për shkak të mungesës së kuorumit dhe është caktuar të vazhdojë më 11 maj në orën 10:00.

Procesi i konstituimit ka ngecur në pikën e zgjedhjes së kryekuvendarit, për të cilën Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar Albulena Haxhiun. Megjithatë, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë deklaruar se nuk do ta mbështesin Haxhiun, duke e cilësuar atë si një figurë jo unifikuese.

As në këtë seancë nuk pati përparim. LVV kërkoi sërish formimin e një komisioni ad-hoc për votimin e fshehtë të kandidatit për kryetar Kuvendi, por nuk arriti të sigurojë mbështetjen e nevojshme nga partitë opozitare, përfshirë edhe Nismën.

Kryesuesi i seancës, Avni Dehari, u bëri thirrje partive që të propozojnë anëtarët e komisionit, por debatet mes deputetëve nuk munguan. Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, reagoi me fjalët: “Mundesh me na thirr edhe 48 herë, çdo 48 orë, edhe me kërku me propozu dikë”, por i ndërpreu mikrofoni me urdhër të Deharit.

Pas hedhjes në votim, pro formimit të komisionit votuan 56 deputetë dhe një kundër, numër ky i pamjaftueshëm për të siguruar kuorumin e nevojshëm.

“Për kanë votuar 56 deputetë, një ka qenë kundër, nuk kemi kuorum. Shihemi përsëri më 11 maj në orën 10:00”, deklaroi Dehari në fund të seancës.

Lëvizja Vetëvendosje, në koalicion me Guxo dhe Alternativa, ende nuk ka arritur të sigurojë 61 votat e nevojshme për të zgjedhur Albulena Haxhiun në krye të Kuvendit, duke e mbajtur procesin e konstituimit në ngërç institucional.