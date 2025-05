Horoskopi i Paolo Fox, e premte 9 maj 2025: Udhëtimi i yjeve përmes 12 shenjave

Mirë se vini në udhëtimin magjik të ditës së nesërme, e premte 9 maj 2025, me interpretimin e yjeve nga Paolo Fox.

Qielli flet përmes simboleve të lashta dhe fjalëve të urta, duke ndriçuar rrugën për çdo shenjë të zodiakut.

Në këtë ditë, ndjeshmëria, zgjuarsia dhe zgjedhjet e vogla do të kenë një ndikim të madh. Le të zbulojmë çfarë fsheh koha që vjen…

Dashi (21 mars – 20 prill)

Nën ndikimin e Hënës, Dashi do ndjejë një thirrje të brendshme për të ndryshuar diçka thelbësore. Një zgjedhje e rëndësishme del në horizont: a duhet të ndjekësh instinktin apo të presësh me kujdes? Emocionet janë të forta, por është e rëndësishme të ruhet ekuilibri. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë se një përqafim. Në punë, një mundësi që dikur të ka shpëtuar nga duart mund të rikthehet. Kartat tregojnë figurën e Magjistarit – gjithçka është e mundur nëse je gati të veprosh me vetëbesim. Mos neglizho një ëndërr që përsëritet – ajo fsheh një mesazh. Fati është me ty, por ti duhet të ecësh në ritmin e duhur.

Demi (21 prill – 20 maj)

Për Demin, dita nis me reflektim dhe një nevojë për të sistemuar gjërat sipas një rendi të ri. Hëna ndriçon mençurinë dhe përmbajtjen, ndërsa Venusi të mbështet në marrëdhënie. Në dashuri, ndihesh më i hapur, dhe dikush i ri mund të shfaqet në mendimet e tua. Në punë, një koleg që nuk e ke vlerësuar sa duhet mund të bëhet një partner i rëndësishëm. Kartat flasin për Papën – prano këshillat e atyre me më shumë përvojë. Trupi yt të kërkon kujdes: ndalo, ushqehu mirë dhe çlodhu. Qielli të mbështet, por nuk toleron shpërdorimin e mundësive.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Një ditë e ngarkuar me ide dhe fjalë për Binjakët. Je i frymëzuar, por ndikimi i Mërkurit mund të krijojë keqkuptime në komunikim. Qartësia është thelbësore, veçanërisht në marrëdhënie. Në dashuri, thuaj atë që ndjen pa ironi – dikush ka nevojë për sinqeritetin tënd. Në punë, ka lëvizje të fshehta në prapaskenë – shiko mirë përreth. Kartat zbulojnë Hënën – pas fasadës fshihet e vërteta. Mos beso verbërisht, por as mos dysho gjithçka. Një ftesë në mbrëmje do të të çojë drejt një përvoje të këndshme. Je gati të fluturosh, nëse zemra është e lehtë.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Qielli i kësaj të premteje të fton të dëgjosh zërin e brendshëm. Yjet të ndihmojnë të rigjesh ekuilibrin shpirtëror, por vetëm nëse përballesh me emocionet që ke fshehur. Një kujtim i vjetër mund të rikthehet, duke kërkuar shërim. Në dashuri, mos fshi ndjenjat – vetëm e vërteta të çliron. Në punë, një detyrë që dukej rutinë mund të hapë rrugë të reja. Kartat flasin për Temperancën – duhet ekuilibër mes ndjenjave dhe arsyes. Kujdes me lodhjen: trupi yt ka nevojë për pushim. Sot është një ditë që mund të sjellë rilindje të thellë.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Dita e nesërme vjen si një skenë ku Luani është protagonist. Yjet flasin për sukses dhe vëmendje, por edhe për peshën e përgjegjësisë. Drita jote shkëlqen, por jo të gjithë e durojnë – zgjidh me kujdes shoqërinë tënde. Në dashuri, pasioni është i fortë, por mos e tepro me dominimin. Në punë, një ofertë befasuese kërkon vlerësim të matur. Kartat tregojnë Diellin – është koha për ndriçim dhe vendime të qarta. Kujdes me shpenzimet apo sforcimet e tepruara. Frymëzo, mos sundo.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Një ditë reflektimi, ku gjithçka që ke shmangur kthehet për t’u parë në sy. Në dashuri, kërko ndershmëri, por mos analizo gjithçka në detaje – ndjenjat nuk janë formula. Në punë, një lajm i papritur mund të të frikësojë në fillim, por do të zbulohet si mundësi. Kartat flasin për Eremitin – ndonjëherë heshtja mëson më shumë se fjala. Ushqimi dhe një aktivitet që të qetëson janë të domosdoshme. Në mbrëmje mund të vijë një mesazh i rëndësishëm përmes një ëndrre apo një ndjesie. Ndalo dhe dëgjo – në heshtje yjet flasin më qartë.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Shenja e harmonisë ndodhet përballë një të premteje ku gjithçka varet nga ekuilibrat e vegjël. Sipas Paolo Fox, data 9 maj është një ditë ku çdo fjalë, çdo zgjedhje dhe çdo heshtje mund të ndikojë thellësisht. Në dashuri, mund të merrni një deklaratë të papritur ose mund të ndjeni nevojën për të sqaruar diçka që zgjat. Mos e shmangni përballjen, sado e vështirë të jetë – vetëm përmes saj gjendet paqja. Në punë, çështje që kanë ngecur më parë do të fillojnë të lëvizin, sidomos marrëveshje ose negociata të vjetra. Kartat zbulojnë simbolin e Drejtësisë – e vërteta është busulla juaj. Gjendja emocionale ndikon drejtpërdrejt në shëndet, prandaj qetësia shpirtërore është thelbësore. Nesër do të vendosni mes zemrës dhe arsyes – por ndoshta ka dhe një rrugë të tretë: ajo e bukurisë dhe artit. Mos e harroni veten, Peshore. Qielli ka një dhuratë për ata që qëndrojnë besnikë ndaj shpirtit të tyre.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Dita e nesërme për Akrepin është si një valë transformuese. E premta e 9 majit, thotë Paolo Fox, do të jetë e thellë, ndjesore dhe ndoshta përballëse. Plagë të vjetra mund të riaktivizohen, jo për t’ju lënduar, por për t’u shëruar përfundimisht. Në dashuri, pasion i papritur, por edhe tension nëse nuk jeni të sinqertë me ndjenjat. Autenticiteti është fjala kyçe. Në punë, dikush nga e kaluara mund të rikthehet në mënyrë të papritur. Kartat zbulojnë simbolin e Vdekjes – fundi i një etape dhe lindja e një tjetre. Lëreni pas atë që s’ju shërben më. Nesër do të ndiheni ndryshe, si të rilindur nga brenda. Dëgjoni trupin, sepse ai e di të vërtetën përpara mendjes. Nata mund të sjellë ndriçime shpirtërore. Ju jeni ruajtësit e sekreteve të mëdha – përdorini për të krijuar veten nga e para.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Për Shigjetarin, kjo e premte vjen si një horizont i hapur, plot ide të reja dhe frymëzim. Paolo Fox flet për një ditë që sjell vizione – qoftë përmes një udhëtimi real, qoftë një zbulimi të brendshëm. Një takim i papritur mund t’ju shtyjë drejt një drejtimi të ri. Në dashuri, kërkoni lehtësi dhe spontanitet. Mos e merrni gjithçka shumë seriozisht – buzëqeshja shëron më shumë se kritika. Në punë, një ide brilante merr jetë vetëm nëse ndahet me njerëzit e duhur. Kartat zbulojnë simbolin e Yllit – dritë, shpresë dhe qëllim i qartë. Trupi juaj lulëzon në natyrë dhe lëvizje. Një telefonatë mund të jetë më e rëndësishme sesa duket. Zjarri juaj kërkon drejtim, jo vetëm zjarr. Ndiqni zemrën dhe hapat do të çojnë aty ku duhet.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Për Bricjapin, dita e nesërme sjell një sfidë të heshtur, por të thellë: të lësh kontrollin. Paolo Fox tregon se yjet po ju ftojnë të besoni pak më shumë te të tjerët. Në dashuri, koha për të lënë mënjanë heshtjen dhe për t’u hapur emocionalisht. Vetëm përmes dialogut ndodh shërimi. Në punë, një ndryshim i papritur mund t’ju dërgojë drejt një rruge më të përmbushur. Kartat zbulojnë simbolin e Kullës – ajo që rrënohet i hap vendin së resë. Mos u mbyllni në vetvete. Trupi juaj kërkon pushim dhe frymëmarrje të thellë. Kjo ditë kërkon një guxim ndryshe – jo forcë, por pranueshmëri. Qielli ju njeh mirë, por tani është radha juaj ta njihni veten me dashuri.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Një ditë elektrizuese për Ujorin, ku intuita dhe befasitë do të jenë të pandara. Sipas Paolo Fox, 9 maji është një ditë e mbushur me ndriçime të menjëhershme dhe lidhje të reja. Në dashuri, kërkoni të renë, por kujdes të mos largoni ata që ju duan vërtet. Në punë, një propozim i pazakontë mund të ndezë krijimtarinë tuaj. Kartat zbulojnë figurën e Të Marrit – rrugë të reja, jo gjithmonë të qarta, por plot mundësi. Kujdes me gjumin dhe ritmet e trupit. Mund të merrni një mesazh që do të ndryshojë mënyrën si e shihni një situatë. Ju jeni vizionarë, por edhe të prekshëm – mbrojeni veten ndërsa ëndërroni. Jeni tashmë në vendin e duhur, thotë qielli.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Dita e nesërme është një rrëfim poetik për Peshqit. Paolo Fox përshkruan 9 majin si një ditë ku ndjeshmëria, intuicioni dhe ëndrrat janë më të gjalla se kurrë. Në dashuri, një gjest i thjeshtë romantik mund të ndryshojë rrjedhën e ndjenjave. Mos kini frikë nga ajo që ndjeni – përkundrazi, përqafoni gjithçka me zemër të hapur. Në punë, frymëzimi është i lartë, por kërkohet edhe pak praktikë për të materializuar idetë. Kartat zbulojnë Karrocën – tani është koha për të vepruar. Rrethojeni veten me bukuri, art dhe paqe. Hëna ju vështron me butësi – merrni dritën e saj. Një ëndërr mund të mbajë përgjigjen që keni kërkuar. Jeni mes dy botëve – dhe nesër, njëra prej tyre do t’ju flasë qartë. /noa.al