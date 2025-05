3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes – e premte, 9 maj 2025 sipas Brankos

Yjet flasin për 9 majin: Kujdes në hapat e vrullshëm, fat për ata që ndjekin thirrjen e zemrës

E premtja e 9 majit 2025 sjell një energji të përzier në horizontin astrologjik: disa shenja do të përfitojnë nga ndriçimi i yjeve për të ndjekur një ftesë të re, një kthesë të papritur apo një ndjenjë që ringjallet.

Të tjera, në anën tjetër, do të përballen me sprova që kërkojnë më shumë durim, dëgjim të brendshëm dhe maturi në veprime.

Ja cilat janë 3 shenjat që marrin më shumë bekime nga qielli, dhe cilat duhet të ecin me më shumë kujdes.

3 shenjat më me fat:

1. Peshorja

Fati i shfaqet në dy forma: dashuria lulëzon dhe një kontratë ose marrëveshje e re mund të hapë rrugë të mëdha. Me Venusin si aleat, dita vjen e mbushur me harmoni dhe sukses. Eleganca jote do të të çojë përtej pritshmërive.

2. Shigjetari

Qielli të shtyn përpara me energji dhe aventura. Një ftesë apo një mesazh nga larg sjell jo vetëm emocione, por edhe një mundësi për të zgjeruar horizontet. Fati është me ata që lëvizin dhe që guxojnë.

3. Ujori

Idetë më të çuditshme nesër mund të jenë çelësi i suksesit. Urani të dhuron intuitë dhe guxim për të ndjekur rrugë të reja. Fillime të befasishme, mundësi të reja dhe frymëzim i pastër vijnë përmes rrugëve jo të zakonshme.

—

3 shenjat që duhet të kenë kujdes:

1. Dashi

Energjia është e madhe, por mund të shpërthejë në mënyrë impulsive dhe të rrezikshme, si në dashuri ashtu edhe në vendime financiare. Kujdes me fjalët dhe veprimet e nxituara – nesër të duhet maturi.

2. Gaforrja

Një ditë që të fton të përballesh me plagë të vjetra emocionale. Kujdes me ndjeshmërinë e tepërt dhe me ndikimin që të tjerët mund të kenë mbi humorin tënd. Kërko qetësi dhe mos merr vendime të rëndësishme.

3. Virgjëresha

Prirja për perfeksion dhe analizë mund të bëhet bllokues. Në dashuri dhe punë mund të ndodhin vonesa apo pengesa që kërkojnë fleksibilitet, jo kokëfortësi. Lësho kontrollin dhe dëgjo intuitën. /noa.al

