Berisha mbyll fushatën në Shkodër: Rama erdhi me një thes me rrena dhe mendoi se mund të rrejë shkodranët! Fyerjet e tij i përdor Maduro i Venezuelës

Berisha nga Shkodra: “Rama erdhi me një thes me gënjeshtra” – Kritika për qeverisjen dhe thirrje për ndryshim më 11 maj

Në një takim elektoral në Shkodër, lideri i opozitës, Sali Berisha, akuzoi kryeministrin Edi Rama për manipulim të opinionit publik dhe për dështime të rënda gjatë 12 viteve të qeverisjes. Sipas tij, Rama po mundohet të mashtrojë shkodranët me premtime boshe dhe projekte të pabazuara.

“Erdhi me një thes me rrena dhe mendoi se mund të rrejë shkodranët,” tha Berisha para qytetarëve të mbledhur në qendër të qytetit. Ai u ndal edhe te krahasimet që Rama ka bërë në fjalimet e tij, duke theksuar se përdorimi i fjalëve fyese, sipas tij, kujton regjime autoritare si ai i Nicolás Maduro-s në Venezuelë apo referenca që përmendin teoritë e eugjenikës të periudhës naziste.

Duke e cilësuar 11 majin si një ditë të rëndësishme për historinë e qytetit, Berisha e përshkroi si “orën e lirisë dhe të dinjitetit për Shkodrën”. Ai tha se qytetarët do të kenë mundësinë të ndajnë rrugën e tyre me atë që ai e quajti “narkodiktaturë” – një term që përdori për të përshkruar regjimin aktual qeverisës dhe ndikimin e tij në jetën ekonomike dhe sociale të shqiptarëve.

Ish-kryeministri foli edhe për rënien e lindshmërisë, largimin e të rinjve nga vendi, krizën ekonomike në sektorët ruralë, si dhe për pensionet e ulëta dhe pagat që nuk janë rritur sipas pritshmërive. Ai akuzoi qeverinë se ka dështuar të investojë realisht në Shkodër dhe se fondet publike janë shpërdoruar.

“Ku shkuan 130 milionë eurot e djegësit të Tiranës? Ku janë 90% e fondeve për rrugë? Kush i përfitoi?” – ishin disa nga pyetjet retorike të Berishës, i cili shtoi se qytetarët po ndëshkohen me mungesë shërbimesh bazë, ndërsa një grusht njerëzish përfitojnë pasuri të mëdha.

Fjalimi u mbyll me një thirrje drejtuar shkodranëve për të votuar masivisht më 11 maj, për të “ndalur rrokullisjen e vendit” dhe për të hapur një kapitull të ri për Shqipërinë. /noa.al

Pjesë nga fjala e Berishës:

"Të dashur qytetare dhe qytetarë të Shkodrës, më pak se tre ditë na ndajnë nga një ditë e madhe, nga një ditë që ndan historinë tonë. Nga një ditë, në të cilën Shkodra, qytetarët e saj, do të jenë në orën më të bukur të jetës së tyre. Do të jenë në orën e lirisë së tyre, në orën e dinjitetit të tyre, në orën e fitores së tyre. Unë kam bindjen se 11 Maji është para së gjithash dita e shpirtit liridashës të këtij qyteti të mrekullueshëm. Është dita në të cilën shkodranët, që kanë ruajtur më shumë se kushdo tjetër, idealin e lirisë, që kanë ruajtur dinjitetin e tyre në kohërat më të vështira, më 11 Maj do firmosin një kapitull të ri në historinë e Shkodrës dhe Shqipërisë. Do të ndahen me një diktaturë, të cilën Europa në shekuj dhe mijëvjeçarë nuk e ka njohur. Europa ka njohur të gjitha llojet e diktaturave, por jo kurrë narkodiktaturën. Narkodiktatura e vendosur këto 12 vite ishte formë mizore, e pashpresë, formë e egër si çdo diktaturë tjetër, por kjo zbrazi, boshatisi Shkodrën dhe Shqipërinë më shumë se çdo luftë, më shumë se çdo mynxyrë, më shumë se çdo epidemi. Kjo diktaturë, njëlloj si ajo tjetra që kaluam, votën tuaj, vullnetin e njerëzve të lirë, e dhunoi dhe e dominoi me krimin, me drogën, me paratë e helmit. Kjo diktaturë për 12 vite me radhë bëri pensionistët shqiptarë të vuajnë çdo vit e më shumë. Rrogëtarët shqiptarë të vuajnë çdo vit e më shumë. Kjo diktaturë bëri që mijëra ndërmarrje të falimentojnë, mijëra ferma të falimentojnë. Bëri që sofra të mos ketë më pjata për ët gjithë anëtarët e shtëpisë dhe që të detyrohen prindërit, gjyshërit t’u thonë të rinjve, shkoni, merrni rrugët e botës, paçi fatin tuaj. Miq, qytetarë të mençur të Shkodrës, atdhetarë të flaktë siç jeni, imagjinoni një moment ku kemi arritur. U bëj thirrje ju, mendoni për një moment ku na çoi në 12 vite ky regjim. Sot ne jemi kombi me lindshmërinë më të ulët në botë. Sot për shkak të emigracionit ne jemi vendi me lindshmërinë më të ulët në botë sepse në 10 vite përzuri nga Shkodra dhe Shqipëria, vetëm të ri 620 mijë të rinj. Një shtëpi pa djep, edhe e florinjtë po të jetë, është një shtëpi që mbyllet, një shtëpi pa zot, një shtëpi muze dhe asgjë më shumë. Qytetarë dhe qytetare të Shkodrës, historia na mëson se kombet edhe të fuqishme, se shtete edhe të fuqishme, edhe perandori të fuqishme janë zhdukur. Ndaj dhe sot jemi para kësaj përgjegjësie të madhe, do të lëmë ne këtë komb të rrokulliset në greminën e historisë apo do t’i dalim zot? Kurrën e kurrës nuk mund ta lëmë farën tonë të shuhet. Fara jonë nuk shuhet kurrë. A është 11 Maji pra një votë për të ndalur këtë rrokullisje të madhe? A është 11 Maji një votë për një epokë të re për Shqipërinë? Miqtë e mi, u ndala vetëm në këtë aspekt, po çfarë i shtyn të rinjtë tanë të marrin rrugët e dheut në një kohë kur Shkodra është vendi i pasurive përrallore? Shumë zor të gjesh një vend tjetër të ketë një det fantastik dhe alpet madhështore në një shikim. Shumë zor të gjesh një qytet me një liqen kaq të bukur dhe kaq të madh. Shumë zor të gjesh një tokë siç është Nënshkodra, Misir e kaluar Misirit, tokë ndër më pjelloret. Shumë zor të gjesh kanionet, liqenet e mrekullueshëm të Vaut të Dejës dhe Komanit. Miq, askund nuk mund të gjesh njerëz që e njohin, e ndërtojnë dhe e shijojnë jetën më bukur se shkodranët. Njerëz punëtorë. Atëherë miq, çfarë kanë që ikin e ikin shkodranët? Ikin e ikin sepse kemi një regjim të pashpirt. Sepse ky regjim pensionistët, që kishin një pension prej 142 mijë lekë në vitin 2013, por që ishte pensioni më i lartë në rajon, i la sot të fundit në rajon dhe malazezi që merrte 138 mijë lekë, merr sot 450 mijë lekë. Sepse rumuni që merrte 164 euro rrogën minimale në kohën kur shqiptari e kishte 220 euro, sot merr 800 euro. Po pse këto? Sepse çdo qeveri, taksat që u merr qytetarëve, në radhë të parë ua kthen qytetarëve. Ua kthen në pensione, ua kthen në rroga, ilaçe, shkolla, asfaltime, ujësjellësa, kanalizime. Ku janë? Erdhi këtu … do t’u them një gjë, sikur 12 vjet pushtim i huaj të kishte pasur Shkodra dhe pushtuesi të vinte këtu, kurrë nuk do i lejonte vetes të thoshte se unë kam investuar në Shkodër 1 miliardë e 300 milionë euro. Mashtrues i neveritshëm. I turpshëm. Ai në Shkodër në 12 vite asnjë projekt të ri, që të gjitha vazhdim i projekteve në përfundim e sipër të mëparshme. Miq, pra erdhi me një thes me rrena dhe mendoi se mund të rrejë shkodranët. U soll tetë muaj në fushatë nga takimi në takim duke bërë zhonglerin, duke bërë hokatarin, duke bërë analistin dhe të vetmen që bëri, nuk dha kurrë shpjegim se ku shkuan 130 milionë euro, baras me 812 mijë pensione të djegësit të Tiranës. Ku shkuan ato? Ku shkuan 90 përqind e fondeve që përdoren për rrugë? Ku shkuan fondet që ndërtojnë shkollat me 10-fishin e BE? Ku shkuan, kush i mori? Miq, këto i mori qeveria. Dhe i mori nga pensionet tuaja, nga rrogat tuaja. Dhe duhet ta dijë çdo shqiptar se nëse pensionet mbetën ato dhe në Mal të Zi u trefishuan, këtu paratë e pensioneve u vunë në rrugë për t’u vjedhur. Dhe ky njeri, që ndërton saraje dy herë më të mëdha se Enver Hoxha, me një kopsht 4 herë më të madh, ky njeri tani bën fjalë për çyrykë, për autikë, nuk i vë asnjë fre gojës së tij, duke fyer në këtë mënyrë fëmijë, duke fyer në një akt se atë e ka bërë vetëm Maduro, diktatori i Venezuelës e ka në fjalim të njëjtin term. Dhe Adolf Hitleri i cili kishte dekretin e eugjenikës për fëmijë me të meta, raca arjane thoshte nuk i priste.