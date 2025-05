Del tym i bardhë mbi Vatikan, zgjidhet Papa i ri

VATIKAN- Zgjidhet Papa i ri! Ai është Robert Francis Prevost – Leone XIV, raporton noa.al.

Papa i ri i zgjedhur është amerikani Robert Prevost. Emri i tij është Leo XIV.

Kështu nga sot kisha ka një Papë të ri: amerikanin Robert Francis Prevost, i cili ka zgjedhur ta quajë veten Leo XIV.

Njoftimi u bë nga Kardinali Dominique Mamberti.

Papa i ri u zgjodh në votimin e katërt në ditën e dytë të Konklavës për zgjedhjen e Papës.

Mbi njëqind mijë njerëz u mblodhën në Sheshin e Shën Pjetrit për të dëshmuar Habemus Papam. 133 zgjedhësit kardinalë, të mbledhur në Kapelën Sistine kanë zgjedhur kështu Papën e 267-të Romak, duke arritur kuorumin prej dy të tretash të votave, ose 89.

Brohoritje të mëdha nga turma të mëdha besimtarësh katolikë pritën me padurim tymin e bardhë që ngrihej lart në Cappella Sistina në Vatikan.

Mediat e huaja shkriajnë se të gjithë po vrapojnë përpara për të parë Papën e ri.

Njerëzit po kërcejnë nga gëzimi, disa po i luten qiellit. Një çift nga Greqia thotë se është një "përvojë që ndodh vetëm një herë në jetë", duke shtuar se do të presin të shohin Papën e ri të shfaqet në ballkon.

Zhurma momentalisht në Vatikan është e jashtëzakonshme, kambanat bien aq fort sa jehon nëpër shesh ndërsa njerëzit brohorasin dhe bërtasin nga gëzimi.

Çfarë pritet të ndodhë tani?

Në Kapelën Sistine doli tym i bardhë i cili nënkupton se Kisha Katolike Romake ka një Papë të ri.

Kështu mund të thuhet se rezultoi me sukses votimi i tretë në konklavën e 133 kardinalëve në Vatikan për zgjedhjen e Papës së ri.

Tani që është shfaqur tymi i bardhë, Papa i ri normalisht do të shfaqet në ballkonin me pamje nga Sheshi i Shën Pjetrit në orën e ardhshme.

Papa i ri po çohet tani në një dhomë të vogël pranë Kapelës Sistine, ku do të veshë rrobat e bardha papnore.

Kardinali i lartë së shpejti do ta konfirmojë vendimin me fjalët "Habemus Papam", latinisht për "kemi një Papë" , dhe do ta prezantojë Papën e ri me emrin e tij të zgjedhur papnor.